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Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко

29.03.2020 15:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Юморист Владимир Винокур рассказал, в каком состоянии находится певец Лев Лещенко. 

Как сообщает РИА Новости, сейчас здоровье артиста восстанавливается, он переведён в палату к супруге. 

«Идёт на поправку. Жду, когда выпишут уже его», – сказал Винокур. 

Ранее стало известно, что Лещенко на фоне коронавируса заболел пневмонией.

Для оказания лучшей медпомощи исполнитель был переведён в реанимацию – подробнее здесь

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Новости России. Юморист Владимир Винокур рассказал, в каком состоянии находится певец Лев Лещенко.  Как сообщает РИА Новости, сейчас здоровье артиста...
 
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