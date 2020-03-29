Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко

Источник материала: СТВ

Новости России. Юморист Владимир Винокур рассказал, в каком состоянии находится певец Лев Лещенко.

Как сообщает РИА Новости, сейчас здоровье артиста восстанавливается, он переведён в палату к супруге.

«Идёт на поправку. Жду, когда выпишут уже его», – сказал Винокур.

Ранее стало известно, что Лещенко на фоне коронавируса заболел пневмонией.