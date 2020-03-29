|
Владимир Винокур рассказал о состоянии Льва Лещенко
29.03.2020 15:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости России. Юморист Владимир Винокур рассказал, в каком состоянии находится певец Лев Лещенко.
Как
«Идёт на поправку. Жду, когда выпишут уже его», – сказал Винокур.
Ранее стало известно, что Лещенко на фоне коронавируса заболел пневмонией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Юморист Владимир Винокур рассказал, в каком состоянии находится певец Лев Лещенко. Как сообщает РИА Новости, сейчас здоровье артиста...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)