«Оградите пожилых от контакта с детьми». На госканале запустили социальный ролик в связи с вирусом

Источник материала: Виртуальный Брест

С 30 марта в Беларуси начинаются весенние каникулы. Традиционно в это время многие школьники навещают своих бабушек и дедушек. Но сейчас лучше воздержаться от поездок, говорится в описании ролика телеканала ОНТ, и поддерживать общение с близкими дистанционно: по телефону, в мессенджерах и социальных сетях. «Это позволит уберечь своих любимых от коронавирусной инфекции, ведь дети могут быть переносчиками COVID-19 и не иметь ярко выраженных симптомов. В то время как пожилые люди признаны относящимися к группе риска по коронавирусу — для них COVID опасен», — сообщают телевизионщики.





Ролик достаточно короткий. В кадре внучка и ее бабушка. Сперва внучка чихает, после чего бабушка желает ей здоровья. А потом уже чихает бабушка. Правда, желать здоровья внучке быстро становится некому, потому что старушка исчезает.