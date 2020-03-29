ВОЗ о коронавирусе: Беларусь на ранних стадиях отлично справляется

Источник материала: ОНТ

Мир продолжает искать лекарство против коронавируса. Страны начинают массовое тестирование возможной вакцины. Так, в Норвегии полагают, что помочь может препарат для борьбы с малярией и вирусом Эбола.

Проект пройдёт сразу в нескольких больницах. О возможной эффективности противомалярийного препарата предполагали ещё китайские врачи. Во Франции на этой неделе правительство разрешило применять это вещество, но в ограниченных масштабах. Есть опыт его использования и в США. Страна сейчас является лидером по количеству зараженных. Там больше 124 тыс. случаев. Но по смертности от инфекции лидирует Италия – там 10 тыс. погибших. В Испании – почти 6 тыс.

В Беларуси медики провели почти 24 тысячи тестов. Уже выписаны 32 человека. Под контролем и лечением ещё 62. Медики проходят ежедневное наблюдение. На данный момент в учреждениях, где наблюдаются те, кто контактировал с заражёнными, более 2000 свободных мест. Чтобы не допускать распространения заболевания, людям рекомендуют, если есть такая возможность, самоизолироваться. Особенно это касается тех, кто вернулся из-за границы.

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