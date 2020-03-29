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Владимир Жириновский: «Лукашенко издевается над планетой. В Беларуси все на стадионах, он сам играет в хоккей»

29.03.2020 16:53 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Депутат Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал президента Беларуси Александра Лукашенко за то, что в стране проводятся спортивные мероприятия, несмотря на коронавирус.

«Лукашенко издевается над всей планетой. Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Беларусь гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей.

И уже несколько десятков человек там заражены, а потом будет несколько сотен, потом тысяч…

Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец», – написал Жириновский.

Чемпионат Беларуси по футболу – единственная европейская лига, розыгрыш которой еще продолжается. Также в стране продолжается пле-офф чемпионата по хоккею.

В Беларуси, по официальным данным, выявлено 94 случая заражения коронавирусом.

Чемпионат Беларуси не боится коронавируса

 
 
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Депутат Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал президента Беларуси Александра Лукашенко за то, что в стране проводятся спортивные мероприятия, несмотря на...
 
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