Коронавирус: рассказ пациентки из Беларуси о том, как она болела в Британии

Источник материала: Tut.by

Когда у жительницы Лондона и уроженки Беларуси Евгении Тайлер появились кашель и насморк, она встревожилась и позвонила в медицинскую справочную службу. Ее успокоили, что это, скорее всего, обычная простуда.

Через неделю Евгения стала задыхаться, и ее парень отвез ее в больницу. Взглянув на снимок легких, врач тут же поставил диагноз — коронавирус.

Евгения рассказала Русской службе Би-би-си о том, как у нее проявился коронавирус и как ее лечили в одной из лондонских больниц.