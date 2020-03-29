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Коронавирус: рассказ пациентки из Беларуси о том, как она болела в Британии

29.03.2020 16:53 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда у жительницы Лондона и уроженки Беларуси Евгении Тайлер появились кашель и насморк, она встревожилась и позвонила в медицинскую справочную службу. Ее успокоили, что это, скорее всего, обычная простуда.

Через неделю Евгения стала задыхаться, и ее парень отвез ее в больницу. Взглянув на снимок легких, врач тут же поставил диагноз — коронавирус.

Евгения рассказала Русской службе Би-би-си о том, как у нее проявился коронавирус и как ее лечили в одной из лондонских больниц.

 
 
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Когда у жительницы Лондона и уроженки Беларуси Евгении Тайлер появились кашель и насморк, она встревожилась и позвонила в медицинскую справочную службу. Ее...
 
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