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Коронавирус: рассказ пациентки из Беларуси о том, как она болела в Британии
29.03.2020 16:53 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Когда у жительницы Лондона и уроженки Беларуси Евгении Тайлер появились кашель и насморк, она встревожилась и позвонила в медицинскую справочную службу. Ее успокоили, что это, скорее всего, обычная простуда.
Через неделю Евгения стала задыхаться, и ее парень отвез ее в больницу. Взглянув на снимок легких, врач тут же поставил диагноз — коронавирус.
Евгения рассказала
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Когда у жительницы Лондона и уроженки Беларуси Евгении Тайлер появились кашель и насморк, она встревожилась и позвонила в медицинскую справочную службу. Ее...
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