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Максим Калиниченко: «Сегодня мир поделился на паникеров – тех, кто сидит дома, и на умных – кому все #####»
29.03.2020 16:53 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший игрок сборной Украины
«Сегодня мир поделился на паникеров – тех, кто сидит дома – и на умных – кому все ##### [все равно]. Завтра он может поделиться на живых и на не очень.
Умные, не нужно мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие – посидите дома», – написал Калиниченко.
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