Максим Калиниченко: «Сегодня мир поделился на паникеров – тех, кто сидит дома, и на умных – кому все #####»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко отреагировал на ситуацию с коронавирусом в мире.

«Сегодня мир поделился на паникеров – тех, кто сидит дома – и на умных – кому все ##### [все равно]. Завтра он может поделиться на живых и на не очень.

Умные, не нужно мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие – посидите дома», – написал Калиниченко.