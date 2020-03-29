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Максим Калиниченко: «Сегодня мир поделился на паникеров – тех, кто сидит дома, и на умных – кому все #####»

29.03.2020 16:53 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко отреагировал на ситуацию с коронавирусом в мире.

«Сегодня мир поделился на паникеров – тех, кто сидит дома – и на умных – кому все ##### [все равно]. Завтра он может поделиться на живых и на не очень.

Умные, не нужно мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие – посидите дома», – написал Калиниченко.

БАТЭ – главный фаворит чемпионата. Кэф на Брест – 2.25, «Шахтер» – 4.5, «Динамо» Минск – 10!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко отреагировал на ситуацию с коронавирусом в мире.
 
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