«Лукашенко издевается»: The Washington Post сурово раскритиковал президента за его подход к коронавирусу в Беларуси

Источник материала: KYKY

Крупнейшая газета столицы Америки The Washington Post выпустила объемный материал о коронавирусе в Беларуси под заголовком «Никакого карантина: беларуский стронгмен отрицает риски коронавируса. И предлагает баню и водку». Текст написала журналистка Робин Диксон. Ни слова больше: мы публикуем полный перевод этой искрометной статьи.

«Беларуский авторитарный лидер – президент Александр Лукашенко, как известно, издевается над коронавирусом, называя его «безумием и психозом». Свои взгляды он озвучивает вместе с советами для беларуских граждан, которые не разделяют его презрения к инфекции: мол, отправляйтесь в сауну, выпейте водки и возвращайтесь к работе. В то время как соседние страны закрыли границы, остановили пассажирские перевозки, запретили массовые мероприятия и фактически ушли в закрытый режим, Беларусь остается открытой, а Лукашенко – непреклонным.

Страна с населением в 9,5 миллионов человек – рядом с Украиной, Польшей, Россией, Литвой и Латвией – сообщила о 94 случаях коронавируса. Тем не менее, беларуская футбольная лига продолжает играть, являясь единственная в Европе, которая все еще выходит на футбольное поле. В театрах – премьеры. Рынки, магазины, бары, рестораны и церкви открыты, обратного распоряжения [об их закрытии] от правительства не поступало. ВВС проводит полевые учения. Православная ярмарка и фестиваль «Пасхальная радость» пройдут в Минске с 1 по 12 апреля, с развлечениями для семей и их детей.

«Этот психоз почти везде в мире подорвал национальную экономику», – заявил Лукашенко в пятницу, посетив завод «Белгипс», производитель гипсокартона. Это – тема, которую он [Александр Лукашенко] неуклонно поднимал в последние недели, будучи твердо уверенным в том, что беспрецедентные меры по борьбе с пандемией направлены на то, чтобы принести пользу одним и нанести вред другим. 19 марта он назвал закрытие границ пятью соседками Беларуси бесполезным, «полной и несусветной глупостью».

Ряд других популистских лидеров тоже бездействовал перед новым типом коронавируса, включая президента Америки Дональда Трампа, который сначала сказал, что вспышка COVID-19 в США была «под особым контролем». Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал это [эпидемию] фантазией прессы и «небольшим гриппом», утверждая, что бразильцы могут нырять в канализацию и не болеть.

Но сильный духом Лукашенко, похоже, находится в собственной лиге, игнорируя глобальные стратегии сдерживания пандемии. В пятницу он сослался на предупреждения Трампа о том, что лекарство от болезни не должно вредить больше, чем сама болезнь. Это [прозвучало как] оправдание его курса держать фабрики и предприятия открытыми и отказываться закрывать границы. «Жизнь продолжается. Вы не можете поставить ее на паузу», – сказал он, добавив, что Беларусь не отменит празднования Дня Победы 9 мая, дня, когда пожилые ветераны Великой Отечественной войны собираются вместе, чтобы отметить эту дату.

«Его главная идея заключается в том, что паника опаснее самого вируса, – заявил политолог Артем Шрайбман, живущий в Минске. – В этом смысле он на трамповской позиции аргументации, и он даже больше Трамп, чем сам Трамп, потому что не осуществляет никаких ограничительных мер».

Лукашенко приказал службам госбезопасности вести расследование в отношении любого человека, кто распространяет ложную информацию о смертях от коронавируса в республике. Но президент, бывший руководитель колхоза в Советском Союзе, также высмеивает идею мер предосторожности и карантина в стране, известной в бывшем Восточном блоке своим Минским тракторным заводом, основанным в 1946 году. 16 марта он сказал, что вместо того, чтобы беспокоиться о вирусе, пришло время работать на полях и для посевной. «Люди работают на тракторах. Никто [из них] не говорит о вирусе, – заявил Лукашенко. – Трактор вылечит всех. Поле исцелит каждого». Эта фраза запустила мем в соцсетях – фото красных таблеток в форме тракторов.