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Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома

29.03.2020 19:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих Русской православной церкви (РПЦ) воздержаться от посещения храмов до его особого благословления в связи с распространением коронавируса. Об этом он заявил во время проповеди в храме Христа Спасителя в Москве в воскресенье. Священники при этом продолжат совершать богослужения, передает ТАСС.

«Церковь призывает сегодня строго исполнять те обязательства, которые предлагаются сегодня санитарными властями России. Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословления, воздержаться от посещения храмов», — обратился патриарх к верующим.

Он напомнил прихожанам, что пример Марии Египетской, ушедшей в пустыню для молитвы, свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись. По его мнению, священнослужители, проповедующие отказ от мер предосторожности во время пандемии, неразумны. «Всякие другие проповеди, в том числе, исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте. Слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх, и не от себя, а от великого подвижнического подвига святой и преподобной Марии Египетской, которая и тело, и душу спасла, уйдя в пустыню, в полную изоляцию от окружающих ее людей», — призвал он.

 
 
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При этом священники продолжат совершать богослужения.
 
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