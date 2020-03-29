Sky news . В Италии начались массовые беспорядки из-за карантина, введенного из-за распространения коронавируса в стране. Люди истощены финансово и эмоционально, некоторые начали грабить магазины, сообщает





За последние несколько дней в социальных сетях появились группы для организации рейдов супермаркетов.





Наибольшее напряжение распространилась на юге страны. Местные СМИ пишут, что мужчина в Апулии вызвал полицию после закрытия банка, поскольку не смог снять пенсию его матери – пока единственный доход.





Страной также распространилось видео итальянца, который записал речь к правительству вместе со своей дочерью. На видео ребенок ест кусок хлеба и мужчина комментирует: "Как и моя дочь, другие дети через несколько дней не смогут съесть этот кусочек хлеба. Будьте уверены, вы пожалеете об этом, потому что будет революция".





На это мэр Палермо сказал, что преступные банды эксплуатируют человеческие трудности и разжигают насилие в стране. "Дискомфорт и недомогание растут, и мы фиксируем тревожные сообщения о протестах и гневе, которыми пользуются преступники, которые хотят дестабилизировать систему. Чем больше времени проходит, тем больше ресурсов исчерпывается. У людей заканчиваются их незначительные сбережения. Это говорит о том, что скоро социально-экономические проблемы взорвутся", - сказал мэр Леолука Орландо.





Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предоставил 25 млрд. евро для поддержки семей и предприятий, пострадавших от закрытия. Некоторые говорят, что они еще ждут этой помощи.





Однако в стране много не зарегистрированных официально работников, особенно много их на юге. Они не имеют права на такую помощь от государства.









Хотя вирус не достиг таких же уровней кризиса на юге Италии, голод и лишения грозят еще большими проблемами.





Италия опережает другие страны по количеству заражений коронавирусом, но беспорядки в социуме могут стать следующим кризисом в стране. Пока страна борется с эпидемией, правительство продлило закрытие с 3 апреля без нового срока.



