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«Я просто ликую, радуюсь. Как родные». Как реагируют пожилые люди на заботу волонтёров
29.03.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В период пандемии коронавируса пожилым людям оказывается максимальная помощь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Максим Давыдовский и Кристина Буглакова аккуратно наклеивают объявления на подъезды. Простые слова, от руки написанные первокурсниками Белорусско-Российского университета, по-хорошему цепляют не только тех, кому они адресованы. Ребята признаются: узнав о такой масштабной акции в стране, остаться в стороне просто не смогли.
Максим Давыдовский, волонтер:
Вот и первый клиент новоиспеченных волонтеров не заставил себя долго ждать. Могилевчанин Владимир Лисовский прошел войну, помнит тяжелые послевоенные годы. Фронтовику такое отношение молодежи, признается, по душе.
Владимир Лисовский, житель Могилева:
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Новости Беларуси. В период пандемии коронавируса пожилым людям оказывается максимальная помощь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Максим Давыдовский и...
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