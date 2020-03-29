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«Беру удостоверение, хотя работаю в соцслужбе 27 лет». Как обезопасить пенсионеров от вируса и визитов лжерабоников

29.03.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Над Пекином рассеялся смог, в Венецию приплыли дельфины, по океанариуму Чикаго свободно гуляют пингвины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А люди, хочется верить, станут ответственнее и солидарнее.

«Беру удостоверение, хотя работаю в соцслужбе 27 лет». Как обезопасить пенсионеров от вируса и визитов лжерабоников

Юлия Огнева, СТВ:
Хоть пока и не все получается. Несмотря на уговоры оставаться на родине, все равно без особой нужды выезжают за границу. Правительство даже было вынуждено объявить обязательную 14-дневную самоизоляцию для вернувшихся из-за рубежа. Ответственность ни административная, ни тем более уголовная не вводится. Потому вся надежда на сознательность.

«Беру удостоверение, хотя работаю в соцслужбе 27 лет». Как обезопасить пенсионеров от вируса и визитов лжерабоников

А вот что касается солидарности, то здесь, похоже, прогресс все-таки наступает. Закрытие границ поспособствовало единству внутри отдельно взятых стран. Китайцы, аплодирующие медикам, итальянцы, распевающие частушки на балконах.

У нас в стране посмотрите. Ресторан закрылся специально, чтобы готовить обеды для медицинского персонала инфекционной больницы. И столько компаний захотели помочь врачам, что Минздрав даже отдельный счет сделал. Все больше молодых людей оставляют записки для пожилых соседей: мол, если надо, схожу и за продуктами, и в аптеку, и на почту. Это вселяет веру, что все не зря.

«Беру удостоверение, хотя работаю в соцслужбе 27 лет». Как обезопасить пенсионеров от вируса и визитов лжерабоников

Но в особо непростых ситуациях, когда помощь должна быть системной, когда важно охватить абсолютно всех, кто может в ней нуждаться, основной пласт работы берет на себя государство. Еще на прошлой неделе Александр Лукашенко поручил Наталье Кочановой, спикеру Совета Республики, взять на особый контроль работу с пожилыми людьми.

Подробности – в материале Ирины Недобоевой.

«Беру удостоверение, хотя работаю в соцслужбе 27 лет». Как обезопасить пенсионеров от вируса и визитов лжерабоников

Записываю. Батон. Творога сколько пачек? Две? Хорошо. Ждите, где-то через час мы подъедем, привезем.

«Беру удостоверение, хотя работаю в соцслужбе 27 лет». Как обезопасить пенсионеров от вируса и визитов лжерабоников

Ничего необычного для социального работника. Купить продукты по списку в магазине, забежать к доктору за рецептом. Вот уже почти три десятка лет дважды в неделю Татьяна Осетрова навещает своих подопечных, которые состоят на учете по линии соцзащиты в агрогородке Восход. В режим работы внес коррективы коронавирус. Пожилые люди – в группе риска, а потому еще 19 марта Президент призвал максимально помочь им в этот период.

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«Беру удостоверение, хотя работаю в соцслужбе 27 лет». Как обезопасить пенсионеров от вируса и визитов лжерабоников

Но важно обезопасить пенсионеров не только от контакта с вирусами. Еще одна проблема визиты лжесоцработников. Решить обе помогает отлаженный алгоритм.

«Беру удостоверение, хотя работаю в соцслужбе 27 лет». Как обезопасить пенсионеров от вируса и визитов лжерабоников

Татьяна Осетрова, социальный работник:
Говорим: «Я через 15-20 минут к вам приду». Одеваю маску, перчатки, беру удостоверение, хотя я работаю в социальной службе уже 27 лет. Они меня очень хорошо знают.

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«Беру удостоверение, хотя работаю в соцслужбе 27 лет». Как обезопасить пенсионеров от вируса и визитов лжерабоников

В Восходе есть своя амбулатория, но в коридорах сейчас непривычно пусто. В том числе и потому, что сейчас к своим главным пациентам людям пожилым медработники приезжают на дом.

«Беру удостоверение, хотя работаю в соцслужбе 27 лет». Как обезопасить пенсионеров от вируса и визитов лжерабоников

Янина Чехлова, медсестра Вильчицкой амбулатории:
Работаем мы сейчас в штатном режиме, как обычно. Но тот контингент, который наиболее подвержен коронавирусу, мы стараемся обслуживать на дому. Им очень приятно, что их оберегают. Любому человеку внимание не лишнее. Они очень благодарны, что мы идем им навстречу.

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«Беру удостоверение, хотя работаю в соцслужбе 27 лет». Как обезопасить пенсионеров от вируса и визитов лжерабоников

Тамара Шепелева, жительница агрогородка Восход:
Если нужны мне продукты, приносит соцработник. Если нужен врач, чтобы давление померить, кровь взять, они всегда придут на помощь.

«Беру удостоверение, хотя работаю в соцслужбе 27 лет». Как обезопасить пенсионеров от вируса и визитов лжерабоников

Вероника Демидова, заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Могилевского облисполкома:
Установлены телефоны горячей линии, по которым одинокие и инвалиды могут обращаться для того, чтобы им была организована доставка продуктов питания, товаров первой необходимости. Любой пожилой человек, который позвонит по этому телефону, получит и консультацию, и при необходимости ему будет организована доставка.

«Беру удостоверение, хотя работаю в соцслужбе 27 лет». Как обезопасить пенсионеров от вируса и визитов лжерабоников

Сегодня в стране более 800 тысяч одиноких пожилых белорусов. Забота сейчас им нужна как никому. И, как никогда, у каждого белоруса сейчас есть шанс протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается.

Люди в материале: Таисия Баранова, Татьяна Осетрова, Тамара Шепелева, Юлия Огнева, Вероника Демидова, Янина Чехлова

 
 
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Новости Беларуси. Над Пекином рассеялся смог, в Венецию приплыли дельфины, по океанариуму Чикаго свободно гуляют пингвины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А...
 
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