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«Беру удостоверение, хотя работаю в соцслужбе 27 лет». Как обезопасить пенсионеров от вируса и визитов лжерабоников
29.03.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Над Пекином рассеялся смог, в Венецию приплыли дельфины, по океанариуму Чикаго свободно гуляют пингвины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А люди, хочется верить, станут ответственнее и солидарнее.
Юлия Огнева, СТВ:
А вот что касается солидарности, то здесь, похоже, прогресс все-таки наступает. Закрытие границ поспособствовало единству внутри отдельно взятых стран. Китайцы, аплодирующие медикам, итальянцы, распевающие частушки на балконах.
У нас в стране посмотрите. Ресторан закрылся специально, чтобы готовить обеды для медицинского персонала инфекционной больницы. И столько компаний захотели помочь врачам, что Минздрав даже отдельный счет сделал. Все больше молодых людей оставляют записки для пожилых соседей: мол, если надо, схожу и за продуктами, и в аптеку, и на почту. Это вселяет веру, что все не зря.
Но в особо непростых ситуациях, когда помощь должна быть системной, когда важно охватить абсолютно всех, кто может в ней нуждаться, основной пласт работы берет на себя государство. Еще на прошлой неделе Александр Лукашенко поручил Наталье Кочановой, спикеру Совета Республики, взять на особый контроль работу с пожилыми людьми.
Записываю. Батон. Творога сколько пачек? Две? Хорошо. Ждите, где-то через час мы подъедем, привезем.
Ничего необычного для социального работника. Купить продукты по списку в магазине, забежать к доктору за рецептом. Вот уже почти три десятка лет дважды в неделю Татьяна Осетрова навещает своих подопечных, которые состоят на учете по линии соцзащиты в агрогородке Восход. В режим работы внес коррективы коронавирус. Пожилые люди – в группе риска, а потому еще 19 марта Президент призвал максимально помочь им в этот период.
Но важно обезопасить пенсионеров не только от контакта с вирусами. Еще одна проблема – визиты лжесоцработников. Решить обе помогает отлаженный алгоритм.
Татьяна Осетрова, социальный работник:
В Восходе есть своя амбулатория, но в коридорах сейчас непривычно пусто. В том числе и потому, что сейчас к своим главным пациентам – людям пожилым – медработники приезжают на дом.
Янина Чехлова, медсестра Вильчицкой амбулатории:
Тамара Шепелева, жительница агрогородка Восход:
Вероника Демидова, заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Могилевского облисполкома:
Сегодня в стране более 800 тысяч одиноких пожилых белорусов. Забота сейчас им нужна как никому. И, как никогда, у каждого белоруса сейчас есть шанс протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается.
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«Беру удостоверение, хотя работаю в соцслужбе 27 лет». Как обезопасить пенсионеров от вируса и визитов лжерабоников
Новости Беларуси. Над Пекином рассеялся смог, в Венецию приплыли дельфины, по океанариуму Чикаго свободно гуляют пингвины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А...
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