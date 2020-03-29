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«Займы могут достигать 60 % стоимости жилья». Какие условия предлагает своим работникам МТЗ
29.03.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В целом, на 2020 год запланировано строительство 4 миллионов квадратных метров жилья, как и в 2019 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Это у нас кухня. Хорошая, конечно. О такой кухне можно мечтать даже в собственной квартире.
В этой квартире Инна с мужем живут 6 лет. Двушка в общежитии досталась им от предприятия. Супруги работают на МАЗе. А совсем скоро семья Любчик заселится в трехкомнатную квартиру в Минске. Уже собственную.
Инна Любчик:
За 5 лет МАЗ выделил своим работникам почти 500 квартир. Но этого недостаточно: нуждающихся на предприятии – более 2,5 тысячи. А потому квартирный вопрос с повестки снимать не собираются, скорее наоборот: сейчас решается вопрос о строительстве дома.
Похожие меры соцподдержки и у МТЗ. Плюс займы.
Андрей Сусленков, заместитель генерального директора МТЗ:
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Новости Беларуси. В целом, на 2020 год запланировано строительство 4 миллионов квадратных метров жилья, как и в 2019 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это у...
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