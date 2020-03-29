Вы – нуждающийся в улучшении жилищных условий? Вот два главных инструмента, которые вам нужно знать

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси нуждающийся в жилье может использовать два инструмента помощи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Первый – льготный кредит. Его регламентирует указ Президента № 13. Ставки по такому кредиту стартуют от 5 %. И второй – субсидии. Порядок их предоставления прописан в указе № 240. Размер субсидий определяется индивидуально.





Евгений Бажанов, юрист:

Когда лицо является нуждающимся в улучшении жилищных условий, при приобретении жилой площади как минимум имеется такая льгота, как приобретение этой площади с фиксированной прибылью застройщика (себестоимость жилья и прибыль застройщика не может превышать 5 %). Это уже является само по себе, не учитывая остальных инструментов, достаточно существенным подспорьем.





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