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Вы – нуждающийся в улучшении жилищных условий? Вот два главных инструмента, которые вам нужно знать

29.03.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси нуждающийся в жилье может использовать два инструмента помощи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020

Первый – льготный кредит. Его регламентирует указ Президента № 13. Ставки по такому кредиту стартуют от 5 %. И второй – субсидии. Порядок их предоставления прописан в указе № 240. Размер субсидий определяется индивидуально.

Вы – нуждающийся в улучшении жилищных условий? Вот два главных инструмента, которые вам нужно знать

Евгений Бажанов, юрист:
Когда лицо является нуждающимся в улучшении жилищных условий, при приобретении жилой площади как минимум имеется такая льгота, как приобретение этой площади с фиксированной прибылью застройщика (себестоимость жилья и прибыль застройщика не может превышать 5 %). Это уже является само по себе, не учитывая остальных инструментов, достаточно существенным подспорьем.

Вы – нуждающийся в улучшении жилищных условий? Вот два главных инструмента, которые вам нужно знать

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Люди в материале: Евгений Бажанов, Дмитрий Боярович

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси нуждающийся в жилье может использовать два инструмента помощи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Темпы строительства жилья...
 
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