|
Вы – нуждающийся в улучшении жилищных условий? Вот два главных инструмента, которые вам нужно знать
29.03.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси нуждающийся в жилье может использовать два инструмента помощи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Первый – льготный кредит. Его регламентирует указ Президента № 13. Ставки по такому кредиту стартуют от 5 %. И второй – субсидии. Порядок их предоставления прописан в указе № 240. Размер субсидий определяется индивидуально.
Евгений Бажанов, юрист:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси нуждающийся в жилье может использовать два инструмента помощи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Темпы строительства жилья...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)