ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020-м

29.03.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В целом, на 2020 год запланировано строительство 4 миллионов квадратных метров жилья, как и в 2019 году. По заверениям строителей, эта цифра равновесная – баланс между возможностями и запросами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотелось бы больше, но пока не позволяет финансирование.

Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020-м

Средства господдержки, понятное дело, ограничены, ипотека и строительные сбережения пока не работают. Но собственное жилье в списке базовых потребностей точно входит в топ-5.

Дмитрий Боярович – о метрах заветных.

«Займы могут достигать 60 % стоимости жилья». Какие условия предлагает своим работникам МТЗ

Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020-м

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Решить квартирный вопрос проще многодетным семьям. Они могут использовать материнский капитал для покупки жилья, не дожидаясь 18-летия ребенка.

Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020-м

– Свою удачу поймала и семья Кудиных из поселка под Минском. Зайдем в гости!
– Здравствуйте! Проходите, пожалуйста.

Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020-м

У Виталия и Татьяны трое детей. Маленькая Аня, как шутят в семье, не просто осчастливила всех своим появлением, но и заработала серьезный материальный бонус. Сумму – 25 тысяч рублей – как оказалось, можно использовать на погашение кредита за квартиру. Жилье Кудины построили еще в 2007-м.

Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020-м

Виталий Кудин:
Обратились в районный исполнительный комитет. Получили уже решение о воспользовании и погашении остальной части суммы по кредиту именно материнским капиталом. Это очень большое подспорье. Я думаю, что большое дело.

Вы – нуждающийся в улучшении жилищных условий? Вот два главных инструмента, которые вам нужно знать

Сегодня в Беларуси более 600 тысяч человек нуждаются в улучшении жилищных условий. При этом темпы строительства сейчас снижены, а вот очередь на заветные метры растет.

Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020-м

В Минске, например, за год возвели на 20 % меньше жилья. Это, говорят эксперты, не дает цене упасть.

Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020-м

Михаил Грачев, финансовый аналитик:
Для того, чтобы спланировать кредит под покупку недвижимости и потом расчет по этому кредиту, надо принять очень много условностей. Надо, чтобы была стабильная финансовая система. Слава богу, она у нас сейчас стабилизируется.

Правда, последний кризис, связанный с эпидемией, немножко пошатнул основы. Но я все-таки полагаю, что это носит временный характер, потому что в основном связано это все-таки с эпидемией. Все болезни заканчиваются, ситуация вернется под контроль.

Что делать, если хочется купить квартиру, а статуса «нуждается в улучшении жилищных условий» нет

Между тем, спрос на жилье в Беларуси стабилен. В этой компании-застройщике говорят: в топе продаж почти всегда однушки. На втором месте – четырехкомнатные квартиры. Причем каждый пятый клиент покупает жилье, выплачивая всю сумму сразу.

«Показываем 3D-тур по квартире». Как продают недвижимость в условиях коронавируса

Ну а что же в мире?

Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020-м

На планете самая дорогая недвижимость в Монако. Там квадратный метр жилья стоит 70 тысяч долларов. В Парагвае, напротив, 50 – то есть 150 рублей. Дешевизна объясняется постоянными наводнениями и высоким уровнем преступности.

Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020-м

Похожа на нашу стоимость квартир в Индонезии. Эх, если бы не землетрясения...

Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020-м

Реска Херламбанг, журналист (Индонезия):
Минимальная цена однокомнатной квартиры в Джакарте – 50 тысяч долларов. Она варьируется в зависимости от класса жилья. Правительство страны разрешает покупать землю и оставлять ее в частной собственности всем, в том числе иностранцам.

Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020-м

И последнее. Жилищные возможности белорусов поправит изменение структуры строительства. К примеру, будет больше маломерных квартир. Плюс ипотека: де-юре она существует, де-факто пока не очень.  Проект указа по ее внедрению сейчас дорабатывается. Документ может появиться уже в 2020 году.

Темпы строительства жилья снижены, а очереди растут. Рассказываем про рынок недвижимости Беларуси в 2020-м

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Виталий Кудин, Михаил Грачев, Реска Херламбанг

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В целом, на 2020 год запланировано строительство 4 миллионов квадратных метров жилья, как и в 2019 году. По заверениям строителей, эта цифра...
 
Новости дня
Новости
 
«Займы могут достигать 60 % стоимости жилья». Какие условия предлагает своим работникам МТЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика