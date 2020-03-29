Бразильский суд запретил правительству агитировать против карантина

Источник материала: Tut.by

Правительству Болсонару велели прекратить распространять сообщения против ограничительных мер. Также суд Бразилии вернул церкви на карантин и отменил указ президента, собщает Deutsche Welle .



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Суд в Рио-де-Жанейро запретил правительству президента Бразилии Жаира Болсонару распространять рекомендации и информацию, направленные против ограничительных мер для сдерживания пандемии коронавируса нового типа . Судья Лаура Бастус Карвальу распорядилась прекратить правительственную кампанию под названием «Бразилия не может остановиться», а чиновникам велела воздерживаться от агитации или публикации сообщений о коронавирусе, не имеющим научного обоснования.

Правительству дали сутки на то, чтобы обнародовать официальное заявление, в котором объясняется, что проводящаяся кампания не соответствует научным критериям и фактам. Кроме того, суд вернул церкви на карантин, отменив указ президента, разрешающий посещать религиозные учреждения во время пандемии.

Четырьмя днями ранее президент Бразилии Жаир Болсонару в своем обращении к нации призвал мэра Рио-де-Жанейро и губернатора Сан-Паулу «вернуться к нормальности» и покончить с карантинными мерами. «В группе риска люди за шестьдесят. Зачем закрывать школы?» — возмутился Болсонару. Он в очередной раз назвал коронавирусную инфекцию «небольшим гриппом» и раскритиковал СМИ за распространение страхов. Также он заявил, что региональные власти должны покончить с концепцией «выжженной земли», как он называет введенные против эпидемии меры.

Кампания правительства и протесты

Правительство Бразилии, следуя идее президента, подготовило рекламную кампанию под лозунгом «Бразилия не может остановиться». В соцсетях распространяется видео, где голос за кадром перечисляет профессии, ради которых страна не должна останавливаться, и говорит о компаниях, вынужденных сокращать рабочие места и закрывать производства.

Между тем во многих городах Бразилии прошли акции протеста против поведения бразильских властей, которые, по мнению демонстрантов, игнорируют угрозу эпидемии. Епископы, адвокаты, ученые и правозащитники Сан-Паулу опубликовали открытое письмо, в котором призвали людей оставаться дома и не игнорировать угрозу распространения коронавируса.

На данный момент число инфицированных в Бразилии составляет около 3,9 тысячи человек во всех 26 штатах и столичном Федеральном округе, умерли 117 заболевших. Карантин был введен в Рио-де-Жанейро 21 марта.