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Бразильский суд запретил правительству агитировать против карантина
29.03.2020 21:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительству Болсонару велели прекратить распространять сообщения против ограничительных мер. Также суд Бразилии вернул церкви на карантин и отменил указ президента, собщает
Суд в Рио-де-Жанейро запретил правительству президента Бразилии Жаира Болсонару распространять рекомендации и информацию, направленные против ограничительных мер для сдерживания пандемии
Правительству дали сутки на то, чтобы обнародовать официальное заявление, в котором объясняется, что проводящаяся кампания не соответствует научным критериям и фактам. Кроме того, суд вернул церкви на карантин, отменив указ президента, разрешающий посещать религиозные учреждения во время пандемии.
Четырьмя днями ранее
Кампания правительства и протесты
Правительство Бразилии, следуя идее президента, подготовило рекламную кампанию под лозунгом «Бразилия не может остановиться». В соцсетях распространяется видео, где голос за кадром перечисляет профессии, ради которых страна не должна останавливаться, и говорит о компаниях, вынужденных сокращать рабочие места и закрывать производства.
Между тем во многих городах Бразилии прошли акции протеста против поведения бразильских властей, которые, по мнению демонстрантов, игнорируют угрозу эпидемии. Епископы, адвокаты, ученые и правозащитники Сан-Паулу опубликовали открытое письмо, в котором призвали людей оставаться дома и не игнорировать угрозу распространения коронавируса.
На данный момент число инфицированных в Бразилии составляет около 3,9 тысячи человек во всех 26 штатах и столичном Федеральном округе, умерли 117 заболевших. Карантин был введен в Рио-де-Жанейро 21 марта.
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Правительству Болсонару велели прекратить распространять сообщения против ограничительных мер. Также суд Бразилии вернул церкви на карантин и отменил указ...
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