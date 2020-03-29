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Северная Македония вступила в НАТО

29.03.2020 22:24 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Пока весь мир планомерно борется с коронавирусной инфекцией, в Североатлантическом Альянсе не могут побороть внутренние разногласия. Мушкетерский принцип 5-ой статьи Устава НАТО: "Один за всех и все за одного" почему-то резко позабыли в Чехии и Польше. Пока назначенные "враги" Альянса - Китай и Россия - помогают Италии гуманитарными грузами, чешские власти  их конфискуют. Польские друзья по НАТО пошли тем же путем, блокируя гуманитарные конвои и предпочитая быстрой помощи североатлантическому союзнику  долгие беседы с дипломатами. 

Спорное единогласие не помеха расширению. На этот раз с балканским акцентом. Их теперь 30 – стран-участниц Североатлантического Альянса. Северная Македония с надеждами на совместное будущее с Евросоюзом после 27 лет ожидания и смены названия, вызвавшего протесты среди местного населения, все-таки вступила армейскими ботинками в НАТО. Сомнительный подарок соседям на годовщину натовских бомбардировок Югославии. И так на Балканах без НАТО остались только Босния и Герцеговина с Сербией. К чему ведет балканская натовизация? И чем едины 30 совершенно разных союзников? На поиски согласия среди разногласий отправилась Мария Петрашко. 

Попасть в Евросоюз через НАТО  теперь уже Северная Македония, именуемая, как захотел того Альянс, пошла по североатлантической тропе. Но так ли безобидны широкие миротворческие объятия дядюшки Сэма? Ведь 70 – серьезный возраст.

Диагностированную Эммануэлем Макроном смерть мозга Альянса едва ли можно вылечить, приняв в палату новых пациентов. Но балканский рубеж открывает хороший вид на новые горизонты Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока: большой натовский брат желает проследить, как минимум, за Ираном, Сирией и уезжающей на новых С-400 Турцией. 

Северная Македония вступила в НАТО


Здесь новобранцы присягают на верность новым стандартам вооружения по-натовски, модернизируя свою технику на радость американским военно-промышленным компаниям. Новые контракты – новые бюджеты: безопасность нынче стоит дорого, а на рынке НАТО счетчик крутит опытный бизнесмен.

Подумаешь, у новичка нет своего флота, численность армии в пределах 8 тысяч, да и оборонный бюджет маленький. НАТО это надо, ведь Альянс пока еще в состоянии отсчитать 2% ВВП у стран-участниц, и разделить на всех поровну 400 миллиардов долларов грядущих оборонных расходов. 

 После операций с осложнениями за пределами евроатлантического пространства в Ливии, Ираке, и Афганистане, тех самых, которые ответной взрывной волной ударили по Европе терактами, едва ли теперь союзники радостно замаршируют, к примеру, в азиатском направлении. Да и един ли Альянс единым духом врага? Когда у премьера Канады Джастина Трюдо  арктические причины косо смотреть на соседа Трампа. Такие отношения в Альянсе уже стали предметом пародий в американских телешоу.

Восточный фланг не может до конца осознать потерю советской угрозы, пока мимо проходит вполне себе не призрачный, а реальный газопровод. Да и от новой волны мигрантов НАТО не укроет ни Грецию, ни Италию, ни Испанию. Постоянно забывая о своих турецких друзьях при конфликте в Сирии, который и подарил Евросоюзу тысячи беженцев.

Самый успешный в истории Альянс, по мнению руководства самого Альянса. И балканский акцент среди разрозненного контингента - неплохая попытка оправдать взносы и продемонстрировать собственную востребованность. Пока роза ветров поворачивается в балканском направлении, весь мир гадает, куда теперь будет направлен североатлантический прицел? 

 
 
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Пока весь мир планомерно борется с коронавирусной инфекцией, в Североатлантическом Альянсе не могут побороть внутренние разногласия. Мушкетерский принцип 5-ой...
 
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