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О влиянии коронавируса на политику, экономику, общество и медиа - в "Понятной политике"
29.03.2020 22:24 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВся подноготная коронавируса. Кому выгодно распространение COVID-19? Почему СМИ используют опасную инфекцию как средство массовой манипуляции? Где правда, а где вымысел, в самом большом вызове для нашей планеты в 2020 году? И кто такой ковидиот? Разберемся вместе.
О влиянии коронавируса на политику, экономику, общество и особенно медиа расскажем в понедельник после
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Вся подноготная коронавируса. Кому выгодно распространение COVID-19? Почему СМИ используют опасную инфекцию как средство массовой манипуляции? Где правда, а где...
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