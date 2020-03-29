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О влиянии коронавируса на политику, экономику, общество и медиа - в "Понятной политике"

29.03.2020 22:24 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Вся подноготная коронавируса. Кому выгодно распространение COVID-19? Почему СМИ используют опасную инфекцию как средство массовой манипуляции? Где правда, а где вымысел, в самом большом вызове для нашей планеты в 2020 году? И кто такой ковидиот? Разберемся вместе.

О влиянии коронавируса на политику, экономику, общество и особенно медиа расскажем в понедельник после "Панорамы" в "Понятной политике".

 
 
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Вся подноготная коронавируса. Кому выгодно распространение COVID-19? Почему СМИ используют опасную инфекцию как средство массовой манипуляции? Где правда, а где...
 
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