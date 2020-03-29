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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О влиянии коронавируса на политику, экономику, общество и медиа - в "Понятной политике" Вся подноготная коронавируса. Кому выгодно распространение COVID-19? Почему СМИ используют опасную инфекцию как средство массовой манипуляции? Где правда, а где...

Вся подноготная коронавируса. Кому выгодно распространение COVID-19? Почему СМИ используют опасную инфекцию как средство массовой манипуляции? Где правда, а где вымысел, в самом большом вызове для нашей планеты в 2020 году? И кто такой ковидиот? Разберемся вместе.О влиянии коронавируса на политику, экономику, общество и особенно медиа расскажем в понедельник послев "Понятной политике".