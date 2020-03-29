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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В мире продолжает расти число вылечившихся от коронавируса Несмотря на то, что в некоторых странах ситуация остается действительно тяжелой, в мире продолжает расти число вылечившихся от коронавируса. Таких уже свыше 140...

Несмотря на то, что в некоторых странах ситуация остается действительно тяжелой, в мире продолжает расти число вылечившихся от коронавируса. Таких уже свыше 140 тысяч человек. Пока большая часть стран, где бушует инфекция, находятся в режиме карантина, на планете значительно улучшилась экология. Спутники NASA и Европейского космического агентства зафиксировали значительное снижение вредных выбросов в атмосферу.Как известно, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения признал карантин неэффективным в борьбе с коронавирусом. Так или иначе, даже саммит большой двадцатки на этой неделе прошел в режиме онлайн-конференции. А Президент США сегодня передумал вводить жесткий карантин в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает "Твиттер" американского лидера. Изменить решение Дональда Трампа заставил в том числе и губернатор Нью-Йорка, который подчеркивал, что в штате уже введены карантинные меры, в частности запрещены массовые мероприятия. А если Нью-Йорк заблокировать, это повлияет на экономику всей страны.Тем временем европейцы на карантине времени даром не теряют. Так, житель французского города Тулуза пробежал больше 42 километров по балкону своей квартиры почти за семь часов. Он сделал около шести тысяч кругов и посвятил свой домашний забег медикам, борющимся с COVID-19.А в Австралии за время изоляции хозяева обучили собаку новому трюку: забивать мяч носом в крошечные ворота. Теперь большую часть времени собака-футболистка совершенствует навыки и учится играть в боулинг и фрисби.