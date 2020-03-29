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Исраэль Шамир: «Очень приятно, что Беларусь остается островом здравомыслия»

30.03.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экономисты прогнозировали рост мировой экономики примерно на 3 % в 2020 году, теперь из-за коронавируса ожидается рецессия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подводим итоги рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс». Все темы в одном материале

Но, в отличие от большинства государств Европы, предприятия в Беларуси продолжают работать.

Исраэль Шамир: «Очень приятно, что Беларусь остается островом здравомыслия»

Исраэль Шамир, журналист, писатель (Швеция):
Очень приятно, что Беларусь остается островом здравомыслия. И Швеция, откуда я с вами говорю, – тоже страна, которая посоветовала, конечно, не скапливаться в больших количествах, соблюдать личную гигиену, но не пошла по пути локдауна, по пути карантина.

Исраэль Шамир: «Очень приятно, что Беларусь остается островом здравомыслия»

Люди в материале: Исраэль Шамир

 
 
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Новости Беларуси. Экономисты прогнозировали рост мировой экономики примерно на 3 % в 2020 году, теперь из-за коронавируса ожидается рецессия, сообщили в программе...
 
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