Исраэль Шамир: «Очень приятно, что Беларусь остается островом здравомыслия»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экономисты прогнозировали рост мировой экономики примерно на 3 % в 2020 году, теперь из-за коронавируса ожидается рецессия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подводим итоги рабочей поездки Президента Беларуси на «Белгипс». Все темы в одном материале

Но, в отличие от большинства государств Европы, предприятия в Беларуси продолжают работать.





Исраэль Шамир, журналист, писатель (Швеция):

Очень приятно, что Беларусь остается островом здравомыслия. И Швеция, откуда я с вами говорю, – тоже страна, которая посоветовала, конечно, не скапливаться в больших количествах, соблюдать личную гигиену, но не пошла по пути локдауна, по пути карантина.