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Исраэль Шамир: «Очень приятно, что Беларусь остается островом здравомыслия»
30.03.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экономисты прогнозировали рост мировой экономики примерно на 3 % в 2020 году, теперь из-за коронавируса ожидается рецессия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но, в отличие от большинства государств Европы, предприятия в Беларуси продолжают работать.
Исраэль Шамир, журналист, писатель (Швеция):
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Новости Беларуси. Экономисты прогнозировали рост мировой экономики примерно на 3 % в 2020 году, теперь из-за коронавируса ожидается рецессия, сообщили в программе...
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