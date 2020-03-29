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Программа «Что? Где? Когда?» вышла в эфир без поддержки клуба в зале

30.03.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Команда знатоков Андрея Козлова приняла участие в игре «Что? Где? Когда?» впервые за 30 лет без поддержки клуба в зале, все игроки предварительно прошли тесты на коронавирус. Программа транслировалась в воскресенье, передает ТАСС.

«Это прямой эфир, и готовился он с учетом новых реалий: для того, чтобы участвовать в игре, ведущий, все участники и те, кто будут их поддерживать, прошли тест на коронавирус в одной из московских лабораторий. И только после того, как был получен отрицательный результат, они были допущены в зал», — отмечалось в эфире программы «Время».

Ранее на канале передачи в видеосервисе YouTube было опубликовано сообщение о том, что в зале будет находиться только команда знатоков и распорядители, а помощь клуба, если она понадобится, игроки получат в режиме реального времени.

«Необычно сегодня начинается игра. Днем были сделаны тесты на коронавирус всем участникам программы. А сейчас замеряем температуру на всякий случай — лучше перестраховаться», — сказал ведущий Борис Крюк.

Последний раз в пустом зале знатоки играли в 1990 году во время серии отборочных игр, когда клуб ждал команду на улице. Тогда телепередачу вел ее создатель Владимир Ворошилов.

При Борисе Крюке была введена сначала помощь магистров игры, а затем помощь клуба — возможность получить совет от всех присутствующих в зале, если находящаяся за столом команда проигрывает.

 
 
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Все игроки предварительно прошли тесты на коронавирус.
 
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