Не время шуток: Google откажется от розыгрышей на 1 апреля

Источник материала: ОНТ

Американская корпорация Google приняла решение о том, чтобы отменить шутки, посвященные Дню дурака (1 апреля), в этом году. Традиция просуществовала 16 лет, но сейчас ее решили прервать. Причина — международная трагедия, связанная с пандемией коронавируса COVID-19 в мире. В компании считают, что пандемия коронавируса и полмиллиона случаев заражения — не лучшее время для шуток и приколов. Об этом сообщило издание Business Insider .

Об отмене ежегодной традиции Google стало известно из электронного письма, которое руководство компании разослало своим сотрудникам. Главный маркетолог призывает приберечь самые удачные шутки и розыгрыши до следующего Дня дурака.

«В этом году мы откажемся от нашей традиции из уважения ко всем, кто борется с пандемией COVID-19. Наша главная цель сейчас — быть полезными людям, поэтому давайте сохраним шутки на следующий апрель, который, определенно, будет намного ярче, чем этот», — сообщила Лоррейн Туилхилл, руководитель отдела маркетинга Google.

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