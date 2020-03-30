ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Не время шуток: Google откажется от розыгрышей на 1 апреля

30.03.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Не время шуток: Google откажется от розыгрышей на 1 апреля

Американская корпорация Google приняла решение о том, чтобы отменить шутки, посвященные Дню дурака (1 апреля), в этом году. Традиция просуществовала 16 лет, но сейчас ее решили прервать. Причина — международная трагедия, связанная с пандемией коронавируса COVID-19 в мире. В компании считают, что пандемия коронавируса и полмиллиона случаев заражения — не лучшее время для шуток и приколов. Об этом сообщило издание Business Insider.

Об отмене ежегодной традиции Google стало известно из электронного письма, которое руководство компании разослало своим сотрудникам. Главный маркетолог призывает приберечь самые удачные шутки и розыгрыши до следующего Дня дурака. 

«В этом году мы откажемся от нашей традиции из уважения ко всем, кто борется с пандемией COVID-19. Наша главная цель сейчас — быть полезными людям, поэтому давайте сохраним шутки на следующий апрель, который, определенно, будет намного ярче, чем этот», — сообщила Лоррейн Туилхилл, руководитель отдела маркетинга Google.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская корпорация Google приняла решение о том, чтобы отменить шутки, посвященные Дню дурака (1 апреля), в этом году. Традиция просуществовала 16 лет, но сейчас ее...
 
Новости дня
Новости
 
В Германии найден мертвым министр финансов одной из земель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика