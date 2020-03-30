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Житель Германии: «Я сам перевозил пациентов с коронавирусом. Я не боюсь»
30.03.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Германии. В то время, как в мире вынужденно закрываются границы, люди находят способы объединиться и поддержать друг друга, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Штефан Арнольд:
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Новости Германии. В то время, как в мире вынужденно закрываются границы, люди находят способы объединиться и поддержать друг друга, сообщили в программе «Неделя»...
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