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В Германии найден мертвым министр финансов одной из земель
30.03.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Смерть министра финансов Гессена Томаса Шефера (Thomas Schäfer) может быть связана с ситуацией вокруг пандемии коронавируса, считает глава правительства федеральной земли Фолькер Буфье (Volker Bouffier). Такое предположение он высказал, выступая в своем ведомстве в Висбадене в воскресенье, 29 марта, пишет
По словам Буфье, последствия пандемии вызывали у Шефера «очень сильное беспокойство», которое его «задавило». «Он явно не видел больше никакого выхода (из сложившейся ситуации. — Ред.). Он был в отчаянии и покинул нас. Это меня потрясло», — сказал премьер-министр. Он пояснил, что Шефер работал над преодолением экономических последствий пандемии и в особенности беспокоился по поводу того, удастся ли выполнить ожидания населения, рассчитывающего на финансовую поддержку.
Шефер занимал пост министра финансов в Гессене с 2010 года и считался возможным преемником Буфье на посту премьера Гессена. За несколько дней до смерти министр представил в земельном парламенте многомиллиардный план, предполагающий, прежде всего, поддержку бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии.
54-летний политик
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Последствия пандемии вызывали у Томаса Шефера сильное беспокойство и отчаяние, заявил глава правительства Гессена. По версии следствия, министр совершил...
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