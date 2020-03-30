В Германии найден мертвым министр финансов одной из земель

Источник материала: Tut.by

Смерть министра финансов Гессена Томаса Шефера (Thomas Schäfer) может быть связана с ситуацией вокруг пандемии коронавируса, считает глава правительства федеральной земли Фолькер Буфье (Volker Bouffier). Такое предположение он высказал, выступая в своем ведомстве в Висбадене в воскресенье, 29 марта, пишет Deutsche Welle .

По словам Буфье, последствия пандемии вызывали у Шефера «очень сильное беспокойство», которое его «задавило». «Он явно не видел больше никакого выхода (из сложившейся ситуации. — Ред.). Он был в отчаянии и покинул нас. Это меня потрясло», — сказал премьер-министр. Он пояснил, что Шефер работал над преодолением экономических последствий пандемии и в особенности беспокоился по поводу того, удастся ли выполнить ожидания населения, рассчитывающего на финансовую поддержку.

Шефер занимал пост министра финансов в Гессене с 2010 года и считался возможным преемником Буфье на посту премьера Гессена. За несколько дней до смерти министр представил в земельном парламенте многомиллиардный план, предполагающий, прежде всего, поддержку бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии.

54-летний политик был найден мертвым 28 марта на железнодорожных путях у города Хоххайм-на-Майне. Следователи предполагают, что он совершил самоубийство. По данным газеты Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Шефер оставил предсмертное письмо. Полиция не стала комментировать эту информацию, сославшись на то, что следствие по делу еще не завершено.