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Что изменилось в телеиндустрии во время карантина? Рассказывает белоруска, которая живет в Австрии
30.03.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Австрии. Неожиданный бонус для тех, кто теперь больше смотрит ТВ дома – увидеть телезакулисье и ведущих почти без грима, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Яна Додина (Австрия):
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Новости Австрии. Неожиданный бонус для тех, кто теперь больше смотрит ТВ дома – увидеть телезакулисье и ведущих почти без грима, сообщили в программе «Неделя» на...
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