Запрет поездок на Витебщину, «противовирусное» от Лукашенко, граница и 120 на МКАД - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Просыпаемся, просыпаемся… За окно не смотрим — там холодрыга и снег. А в выходные-то какая погода была, м-м-м! Все рекорды побиты , все белорусы счастливы . Сегодня уже не то, так что оставайтесь-ка вы дома, очень вас просим ( и вот вам все про нюансы работы на удаленке ). Ой, ну зато хоть с часами никакой путаницы: соседи Беларуси в выходные перешли на летнее время, а мы традиционно нет. Вот такое вот «вечное лето» — и судя по результатам нашего опроса, вам это нравится .





ХРОНИКИ КОРОНАВИРУСА









Так, а что будет со вступительной кампанией в этом году? Узнали пока ситуацию для тех, кто собирался ехать в Чехию или Польшу .

в этом году? Узнали пока ситуацию для тех, . В Москве сегодня началась нерабочая неделя и строгий карантин . Власти обязали всех жителей Москвы не покидать дома, выход — только по пропускам. Выйти из дома можно будет только за продуктами или в аптеку, а также чтобы выгулять домашних животных. Что там у них происходит — читайте здесь .

. Власти обязали всех жителей Москвы не покидать дома, выход — только по пропускам. Выйти из дома можно будет только за продуктами или в аптеку, а также чтобы выгулять домашних животных. Что там у них происходит — . США выделят Беларуси 1,3 млн долларов на борьбу с коронавирусом . Спасибо. Если вы тоже хотите помочь тем, кто спасает белорусов от коронавируса — то вот здесь расскажем, как это сделать .

1,3 млн долларов на . Спасибо. Если вы тоже хотите помочь тем, кто спасает белорусов от коронавируса — то . Кстати, в выходные Папа римский Франциск на пустой площади Святого Петра помолился за нас с вами. Смотрите, как это было .





ВАЖНОЕ

ИНТЕРЕСНОЕ

А вот наш очередной текст проекта «Я живу» : о тех, кто родился и остался в Навозах. Там таки-и-и-е истории семей — католиков, православных, староверов и евреев: Калиновских, Литвинских, Манкевичей, Некрашевичей, Висаковичей, Федоровых, Абрамовичей, Прушановских и других! Давайте расскажем, как разъехавшаяся деревня «держится» в вайбер-чате и раз в год встречается офлайн .

: о тех, кто родился и остался в Навозах. Там — католиков, православных, староверов и евреев: Калиновских, Литвинских, Манкевичей, Некрашевичей, Висаковичей, Федоровых, Абрамовичей, Прушановских и других! Давайте расскажем, как разъехавшаяся деревня «держится» в вайбер-чате и . Еще у нас есть чудесная история пенсионерки, которая дождалась переселения — а ждала с 1958-го года, — и ее последнего домика на Немане . Лукинична грустит: «Ай, нічога не будзе… Долго там не проживу. Тут я каждый уголок знаю, каждый камушек. Ну и пусть удобств нет, печка старая и почти не топит, и зимой халадно, а ў подвале — вада збіраецца…Как эта — пераязджаць? Ах, лялечкі вы мае…»





О СПОРТЕ

Вот вам для начала еще одно « противовирусное лекарство » для всех, кто боится пандемии, от президента . И нет, мы не ошиблись, это тоже о спорте.

» для всех, кто боится пандемии, . И нет, мы не ошиблись, это тоже о спорте. Так, а как там наш единственный в Европе чемпионат по футболу ? Рассказываем .

? . А потом обязательно взгляните на самые крутые голы в истории НХЛ . Больше же смотреть сейчас практически не на что…

Все новости субботы, 28 марта

Все новости воскресенья, 29 марта

Кстати. Вы же не забыли, что в Беларуси 4 апреля — рабочая суббота? Успокоим вас тем, что потом нас ждут четыре выходных подряд, и вот здесь напоминаем , как будем отдыхать и трудиться в апреле. Лучше, конечно, и то, и другое сейчас делать, не выходя из дома. Вы же видели, какой классный онлайн концерт мы провели в субботу? А тест по переименованиям городов, не вставая с дивана, прошли ? Журналисты, конечно, не врачи, но у нас сейчас тоже очень жаркая пора, и мы тоже просим вас: оставайтесь дома — а мы будем работать для вас!

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