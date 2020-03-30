Запрет поездок на Витебщину, «противовирусное» от Лукашенко, граница и 120 на МКАД - все за выходные

Просыпаемся, просыпаемся… За окно не смотрим — там холодрыга и снег. А в выходные-то какая погода была, м-м-м! Все рекорды побиты, все белорусы счастливы. Сегодня уже не то, так что оставайтесь-ка вы дома, очень вас просим (и вот вам все про нюансы работы на удаленке). Ой, ну зато хоть с часами никакой путаницы: соседи Беларуси в выходные перешли на летнее время, а мы традиционно нет. Вот такое вот «вечное лето» — и судя по результатам нашего опроса, вам это нравится.
ХРОНИКИ КОРОНАВИРУСА
По самым последним данным, в мире зарегистрировано более 720 тыс. случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 33 тыс. человек. Беларусь последнюю статистику озвучивала еще аж в пятницу — и тогда у нас было зафиксировано 94 случая коронавируса. Ждем новых цифр от Минздрава.
Белорусской милиции запретили выезжать и въезжать на Витебщину. В МВД говорят, что это касается всех регионов, но наши источники настаивают: речь шла только об одном — витебском. Вот здесь — все подробно.
А читали историю возвращения домой нашей легкоатлетки Марины Арзамасовой? Чемпионка мира в беге на 800 м прорвалась в Беларусь с супругом и двумя дочерьми, преодолев непростой путь из Португалии в условиях закрытых границ в Европе из-за пандемии коронавируса. Если, кстати, вы до сих пор не дома и вам нужна помощь — МИД придумал для вас кое-что новое.
Нам кажется, что из-за коронавируса весну и, возможно, лето белорусы проведут дома. Отдых на море придется отменить, но если у вас есть дача или родительский дом в деревне, отпуск можно провести с пользой, с азартом и «зожно». Для этого нужно лишь отдать часть газона под грядки. Подсказать, как это сделать новичкам? Сколько и чего надо сажать прямо сейчас — вот в этом материале. А «не новички»-то уже на дачах!
В Москве сегодня началась нерабочая неделя и строгий карантин. Власти обязали всех жителей Москвы не покидать дома, выход — только по пропускам. Выйти из дома можно будет только за продуктами или в аптеку, а также чтобы выгулять домашних животных. Что там у них происходит — читайте здесь.
Кстати, в выходные Папа римский Франциск на пустой площади Святого Петра помолился за нас с вами. Смотрите, как это было.
ВАЖНОЕ
Так, что нас ждет в апреле? Власти пересчитают тунеядцев, повысят цены на пластик за наш счет, поднимут аренду (и не только). Еще подорожает импорт и… В общем, хороших новостей мало — сплошное подорожание. Но если «выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем», прогнозирует президент. А у нас вот здесь все об изменениях подробно.
За последние несколько недель на валютном рынке и в банковской сфере произошли некоторые изменения. Доллар и евро выросли, белорусский рубль просел. В банках были перебои с валютой, выросли проценты по вкладам и кредитам. Мы распереживались и спросили эксперта, в какой валюте лучше хранить сбережения, стоит ли забирать вклады из банков и нужно ли брать кредиты. А вот здесь, кстати, можно проверить, сможете ли вы противостоять банковским мошенникам.
Еще можем рассказать, как люди ищут работу в самом проблемном по занятости городе страны. Знаете, о каком речь?
У железной дороги — тоже проблемы. Да-да, и тут, простите, не обойдемся без коронавируса. «Внутренние перевозки всю жизнь были убыточными, а международные были доходными, но их просто не стало. Оставшиеся два поезда, которые будут ходить, ситуацию не выправят… Упал транзит на Прибалтику. Вдобавок в этом году зима теплая, поэтому сейчас нет угля, который шел через нас… Нефтянка, естественно, сказалась… Но это еще было терпимо, если бы не закрытие границ. Это самое страшное, что произошло». Такого никогда не было, но БЖД, похоже, уйдет на четырехдневку.
Водители, присоединяйтесь к дискуссии. Почти десять лет идут разговоры о том, что скорость на МКАД нужно повысить до 120 км/ч. В пользу этого высказывался президент. Но ГАИ пока не торопится, ограничиваясь повышением скоростного режима на отдельных участках дороги. Так давайте же разбираться, должна ли МКАД ехать быстрее и что это даст городу — как хорошего, так и плохого.
ИНТЕРЕСНОЕ
А вот наш очередной текст проекта «Я живу»: о тех, кто родился и остался в Навозах. Там таки-и-и-е истории семей — католиков, православных, староверов и евреев: Калиновских, Литвинских, Манкевичей, Некрашевичей, Висаковичей, Федоровых, Абрамовичей, Прушановских и других! Давайте расскажем, как разъехавшаяся деревня «держится» в вайбер-чате и раз в год встречается офлайн.
Еще у нас есть чудесная история пенсионерки, которая дождалась переселения — а ждала с 1958-го года, — и ее последнего домика на Немане. Лукинична грустит: «Ай, нічога не будзе… Долго там не проживу. Тут я каждый уголок знаю, каждый камушек. Ну и пусть удобств нет, печка старая и почти не топит, и зимой халадно, а ў подвале — вада збіраецца…Как эта — пераязджаць? Ах, лялечкі вы мае…»
А еще мы пригласили в студию ребят из Белорусского детского хосписа и поговорили о мечтах, отношении окружающих и о том, почему хоспис — это не место, куда приходят умирать. Это очень светлый и жизнеутверждающий ролик!
Мы продолжаем и проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства. В этот раз у нас приемная мама. Наталья прошла через непростой период адаптации, через психотерапию и наконец дождалась от детей этого теплого слова «мама». Обязательно посмотрите.
И еще одна очень мотивирующая история — о парне, который сломал шею, впал в кому, был парализован 9 месяцев, но снова встал на ноги. Наше восхищение!
Вы же помните, что каждый уик-энд у нас Александр Федута выбирает одно событие, о котором пишет две страницы текста — почему оно важно для него? И, возможно, не только для него. Читайте и сами решайте, повод это или нет. И — повод для чего.
Кстати. Вы же не забыли, что в Беларуси 4 апреля — рабочая суббота? Успокоим вас тем, что потом нас ждут четыре выходных подряд, и вот здесь напоминаем, как будем отдыхать и трудиться в апреле. Лучше, конечно, и то, и другое сейчас делать, не выходя из дома. Вы же видели, какой классный онлайн концерт мы провели в субботу? А тест по переименованиям городов, не вставая с дивана, прошли? Журналисты, конечно, не врачи, но у нас сейчас тоже очень жаркая пора, и мы тоже просим вас: оставайтесь дома — а мы будем работать для вас!
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