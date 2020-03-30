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Овощ, который нужно есть чаще в период эпидемии

30.03.2020 08:56 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Овощ, который нужно есть чаще в период эпидемии

В период эпидемии инфекционных заболеваний специалисты рекомендуют почаще употреблять огурцы. Дело в том, что эти овощи содержат в своём составе  мощные антиоксиданты. Они защищают организм от опасных свободных радикалов, которые угнетают иммунную систему. Об этом сообщает Medikforum.

Зачастую огурцы не входят в число суперпродуктов. А зря, ведь их употребление в период простуд, гриппа и коронавируса может повысить сопротивляемость организма болезням. Данному свойству огурцы обязаны веществам, входящим в их состав. Они поддерживают деятельность иммунной системы.

«Этот овощ содержит мощные антиоксиданты. Они действуют как мочегонное средство, способствуя выводу токсинов», -  пояснили эксперты.

Помимо этого, огурцы содержат кукурбитацины - соединения, которые придают им горечь. Данные вещества способны регулировать обмен веществ, а также уровень сахара в крови. Ещё один компонент - стеролы - снижает уровень холестерина.

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В период эпидемии инфекционных заболеваний специалисты рекомендуют почаще употреблять огурцы. Дело в том, что эти овощи содержат в своём составе  мощные...
 
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