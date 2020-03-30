ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У витебского актера пневмония и положительный тест на коронавирус. Он в реанимации, в театре все отменили

30.03.2020 10:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Драматический театр имени Якуба Коласа в Витебске отменил спектакли до 18 апреля. Один из актеров находится в реанимации с пневмонией — и у него положительный тест на коронавирус. Однако карантина в театре нет, а отмену спектаклей дирекция объясняет тем, что зрительный зал практически пуст.


Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа в Витебске. Фото: Игорь Матвеев

— До 18 апреля мы работаем в репетиционном режиме, — сообщил TUT.BY директор драмтеатра Александр Старых. — Спектакли отменили в связи с низкой заполняемостью зрительного зала. Люди не ходят сейчас в театр. Билеты продаются мало, а бывает, и вообще не продаются. И это пошло с середины марта. Поэтому пока, до 18 апреля — репетиционный режим, а дальше будем смотреть на ситуацию. Потому что каждый день — как новый.

— По городу ходят слухи о том, что якобы несколько ваших артистов заболели коронавирусом.

— На сегодняшний день — это не несколько, а один человек. У него воспаление легких, находится в реанимации. Тест на коронавирус у него показал положительный результат.

По словам руководителя, на больничном по состоянию на 30 марта находятся 11 сотрудников театра:

— Есть воспаление [легких], есть ОРЗ, есть ОРВИ — у всех разные диагнозы. Но два, а возможно, и три сотрудника уже завтра выходят на работу.

Александр Старых подчеркнул — карантина в театре нет. Но в учреждении действуют все санитарные меры по профилактике:

— Мы постоянно держим связь с эпидемиологами, выполняем все их рекомендации.

29 марта отменили спектакль «Яшчэ раз пра каханне» по рассказам Василия Шукшина, а 31 марта не состоится постановка «Ищем тенора!» по пьесе Кена Людвига, сообщает сайт витебского драмтеатра.

Ожидается, что ближайшие спектакли на Коласовской сцене состоятся 21−22 апреля — в эти дни на гастроли в Витебск должен приехать Камерный драматический театр из Минска.

— Будем созваниваться с коллегами из Минска, уточнять, состоятся ли их гастроли.

Спектакль из собственного репертуара коласовцы планируют показать 23 апреля — это будет комедия «Перабор» по Херберту Бергеру.

Далее в афише расписан практически каждый день на последней неделе апреля.

Напомним, что в пятницу распоряжением министра всем милиционерам страны запретили въезд и выезд из Витебской области.

Читайте также
Разобрались, с какими проблемами из-за коронавируса столкнулись театры. Оказывается, их немало
Одну неделю Купаловский театр будет показывать спектакли онлайн

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Драматический театр имени Якуба Коласа в Витебске отменил спектакли до 18 апреля. Один из актеров находится в реанимации с пневмонией - и у него положительный тест...
 
Новости дня
Новости
 
В Австралии создали мировой фан-клуб «Слуцка» – название очень веселит англоязычных поклонников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Ивьевский край
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика