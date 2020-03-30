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Театр Витебска отменил все спектакли: актёр попал в реанимацию с коронавирусом

30.03.2020 11:58 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Драматический театр имени Якуба Коласа в Витебске отменил абсолютно все спектакли до 18 апреля, пишет TUT.by. Один из актеров находится в реанимации с пневмонией – и у него предварительно выявлен коронавирус. Однако карантина в театре нет, а отмену спектаклей дирекция объясняет тем, что зрительный зал пустует.

«До 18 апреля мы работаем в репетиционном режиме, – сообщил директор драмтеатра Александр Старых. – Спектакли отменили в связи с низкой заполняемостью зрительного зала. Люди не ходят сейчас в театр. Билеты продаются мало, а бывает, и вообще не продаются. И это пошло с середины марта. Поэтому пока, до 18 апреля – репетиционный режим, а дальше будем смотреть на ситуацию. Потому что каждый день – как новый».

На просьбу прокомментировать слухи о том, что несколько артистов театра подхватили китайский вирус, Александр Старых ответил: «На сегодняшний день – это не несколько, а один человек. У него воспаление легких, находится в реанимации. Тест на коронавирус у него показал положительный результат».

По словам руководителя, на больничном по состоянию на 30 марта находятся 11 сотрудников театра: «Есть воспаление [легких], есть ОРЗ, есть ОРВИ – у всех разные диагнозы. Но два, а возможно, и три сотрудника уже завтра выходят на работу». Напоследок Александр Старых подчеркнул: карантина в театре нет. Но в учреждении действуют санитарные меры по профилактике.

  • На сегодняшний день из отчета Минздрава официально известно, что в Беларуси 94 эпизода коронавируса. Данные не обновлялись двое суток.
  • Сегодня, 30 марта, оказалось, что в Гродненской области выявлен четвертый случай заболевания вирусом. На этот раз в Ивье – впервые. Сообщается, что в инфекционное отделение местной больницы зараженный пациент попал с пневмонией, но тесты подтвердили наличие COVID-19.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если вы можете, оставайтесь дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: коронавирусную инфекцию тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она чаще развивается бессимптомно.

 
Теги: Витебск
 
 
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Драматический театр имени Якуба Коласа в Витебске отменил абсолютно все спектакли до 18 апреля, пишет TUT.by. Один из актеров находится в реанимации с пневмонией – и у...
 
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