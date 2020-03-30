Белорусов защищает от коронавируса прививка от туберкулеза?

gazetaby.com Несколько дней назад агентство Reuters сообщило, что четыре тысячи австралийских работников здравоохранения присоединятся к тестированию вакцины от туберкулеза, которое проводится в нескольких странах. Цель эксперимента – выяснить, помогает ли прививка БЦЖ бороться организму с коронавирусом, пишет





Считается, что вакцина способна широко стимулировать иммунную систему. Вот что сказал журналистам Найджел Кертис, руководитель группы по инфекционным заболеваниям Детского исследовательского института Мердока (MCRI) в Мельбурне.





"Гипотеза заключается в том, что если у вас более сильная иммунная система, вирус не сможет размножаться и причинять вред, ограничивая ваши симптомы".





Но результаты эксперимента будут подведены только через шесть месяцев.





Версию о том, что жителям постсоветских стран уберечься от коронавируса может помочь прививка БЦЖ, которая делается им в детстве, высказал и врач Евгений Комаровский.





Николай Коробов в комментарии bfm.ru отметил следующее. Доцент факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносовав комментарии bfm.ruследующее.





"Прививки БЦЖ — это один из способов стимуляции иммунитета. При некоторых состояниях это действительно помогает. Опять же, чтобы это оценить, нужны качественные клинические исследования".





Кандидат биологических наук из Ярославского государственного педагогического университета Александр Соломонов сравнил карту распространения коронавируса BBC на 28 марта с мировым атласом БЦЖ. Результаты убедили его в эффективности вакцины от туберкулеза.









Во многих европейских странах прививки от туберкулеза не являются обязательными и потому или не делаются, или делаются выборочно.