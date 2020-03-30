0 баллов: в первый день всеобщей самоизоляции в Москве исчезли пробки

Источник материала: Tut.by

По данным сервиса « Яндекс.Пробки », загруженность дорог в Москве в первый день карантинных мер оценивается в ноль баллов.





Российская столица из года в год входит в топ рейтинга самых «пробочных» городов мира, который составляет производитель автомобильных навигаторов TomTom. Однако 30 марта, в первый день режима самоизоляции, заторы в Москве отсутствуют вовсе. Согласно прогнозу сервиса «Яндекс.Проки», в течение дня загруженность дорог не превысит 1 балла.

Напомним, накануне Владимир Путин объявил , что эта неделя в России будет нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса, а также перенес дату всероссийского голосования по поправкам в конституцию.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничения в целях борьбы с коронавирусом и назвал их беспрецедентными.