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0 баллов: в первый день всеобщей самоизоляции в Москве исчезли пробки

30.03.2020 12:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в Москве в первый день карантинных мер оценивается в ноль баллов.


Российская столица из года в год входит в топ рейтинга самых «пробочных» городов мира, который составляет производитель автомобильных навигаторов TomTom. Однако 30 марта, в первый день режима самоизоляции, заторы в Москве отсутствуют вовсе. Согласно прогнозу сервиса «Яндекс.Проки», в течение дня загруженность дорог не превысит 1 балла.

Напомним, накануне Владимир Путин объявил, что эта неделя в России будет нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса, а также перенес дату всероссийского голосования по поправкам в конституцию.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные ограничения в целях борьбы с коронавирусом и назвал их беспрецедентными.

 
 
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Согласно прогнозу сервиса «Яндекс.Проки», в течение дня загруженность дорог не превысит 1 балла.
 
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