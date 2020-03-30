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0 баллов: в первый день всеобщей самоизоляции в Москве исчезли пробки
30.03.2020 12:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным сервиса «
Российская столица из года в год входит в топ рейтинга самых «пробочных» городов мира, который составляет производитель автомобильных навигаторов TomTom. Однако 30 марта, в первый день режима самоизоляции, заторы в Москве отсутствуют вовсе. Согласно прогнозу сервиса «Яндекс.Проки», в течение дня загруженность дорог не превысит 1 балла.
Напомним, накануне Владимир Путин
Позже мэр Москвы Сергей Собянин
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Согласно прогнозу сервиса «Яндекс.Проки», в течение дня загруженность дорог не превысит 1 балла.
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