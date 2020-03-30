Юрий Довнар: «Ситуация с коронавирусом похожа на Чернобыль? Тогда государство вело себя также. Как будто ничего не произошло»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель Юрий Довнар рассказал изданию Marca о ситуации с коронавирусом в Беларуси.

О ситуации с коронавирусом

Беларусь по-прежнему открыта: школы, торговые центры ... Поэтому вполне нормально, что важнейшие спортивные соревнования – хоккей, гандбол и футбол – идут своим чередом. В конце концов, на стадионе находятся те же люди, которые ездят и в метро.

О чемпионате

Чемпионат экспоненциально увеличил свою аудиторию, и его права были проданы российским, украинским, израильским, сербским, хорватским СМИ ... И есть еще много стран, которые раздумывают над приобретением прав на показ чемпионата . Обратите внимание, что белорусский футбол обычно не способен зарабатывать, так что впервые в истории наша лига может принести доход!

О сравнении с чернобыльской катастрофой

Тогда государство вело себя также. Как будто ничего не произошло, и даже провело парад 1 мая. Сейчас правительство уже готовит парад на 9 мая. Такое же отношение, как и тогда.

Чемпионат Беларуси не боится коронавируса