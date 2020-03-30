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Юрий Довнар: «Ситуация с коронавирусом похожа на Чернобыль? Тогда государство вело себя также. Как будто ничего не произошло»
30.03.2020 12:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель
О ситуации с коронавирусом
Беларусь по-прежнему открыта: школы, торговые центры ... Поэтому вполне нормально, что важнейшие спортивные соревнования – хоккей, гандбол и футбол – идут своим чередом. В конце концов, на стадионе находятся те же люди, которые ездят и в метро.
О чемпионате
Чемпионат экспоненциально увеличил свою аудиторию, и его права были проданы российским, украинским, израильским, сербским, хорватским СМИ ... И есть еще много стран, которые раздумывают над приобретением прав на показ
О сравнении с чернобыльской катастрофой
Тогда государство вело себя также. Как будто ничего не произошло, и даже провело парад 1 мая. Сейчас правительство уже готовит парад на 9 мая. Такое же отношение, как и тогда.
Чемпионат Беларуси не боится коронавируса
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Юрий Довнар: «Ситуация с коронавирусом похожа на Чернобыль? Тогда государство вело себя также. Как будто ничего не произошло»
Руководитель «Прессбола» Юрий Довнар рассказал изданию Marca о ситуации с коронавирусом в Беларуси.
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