ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Юрий Довнар: «Ситуация с коронавирусом похожа на Чернобыль? Тогда государство вело себя также. Как будто ничего не произошло»

30.03.2020 12:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель «Прессбола» Юрий Довнар рассказал изданию Marca о ситуации с коронавирусом в Беларуси.

О ситуации с коронавирусом

Беларусь по-прежнему открыта: школы, торговые центры ... Поэтому вполне нормально, что важнейшие спортивные соревнования – хоккей, гандбол и футбол – идут своим чередом. В конце концов, на стадионе находятся те же люди, которые ездят и в метро.

О чемпионате

Чемпионат экспоненциально увеличил свою аудиторию, и его права были проданы российским, украинским, израильским, сербским, хорватским СМИ ... И есть еще много стран, которые раздумывают над приобретением прав на показ чемпионата. Обратите внимание, что белорусский футбол обычно не способен зарабатывать, так что впервые в истории наша лига может принести доход! 

О сравнении с чернобыльской катастрофой

Тогда государство вело себя также. Как будто ничего не произошло, и даже провело парад 1 мая. Сейчас правительство уже готовит парад на 9 мая. Такое же отношение, как и тогда. 

Чемпионат Беларуси не боится коронавируса

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель «Прессбола» Юрий Довнар рассказал изданию Marca о ситуации с коронавирусом в Беларуси.
 
Новости дня
Новости
 
0 баллов: в первый день всеобщей самоизоляции в Москве исчезли пробки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика