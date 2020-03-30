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Коронавирус в семье актеров Коласовcкого театра: жена выписана после пневмонии, муж в реанимации
30.03.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Диагноз актера «Свободе» подтвердил его жена, которая также провела 5 дней в Витебской железнодорожной больнице с пневмонией.
20 марта супруги, которые служат в Витебском театре им. Коласа, почувствовали себя плохо, у них была температура. 21 марта их поместили в железнодорожную больницу.
Там были взяты тесты на коронавирус, оба теста были отрицательными. Лечили антибиотиками. Жена провела 5 дней в больнице, ее состояние улучшилось, женщина была выписана.Но ее попросили оставаться дома на карантине до 10 апреля. Взрослой дочери, которая находилась в непосредственном контакте со своими родителями за день до их госпитализации, вообще ничего не сказали. Ей даже разрешили приносить еду матери - оставлять у двери квартиры.
«Моему мужу стало хуже на пятый день лечения, его перевели в отделение интенсивной терапии, и он уже 6 дней находится на аппарате ИВЛ. Второй тест на коронавирус показал положительный результат. Кроме того, у мужа есть хроническая обструктивная болезнь легких», - рассказала жена актера, заразившегося коронавирусом.
По ее словам, в больнице сейчас 6 человек с коронавирусом. Многие люди болели пневмонией, им сбивали температуру, лечили антибиотиками и выписывали без каких-либо тестов на коронавирус.
По словам дочери больного актера, вполне вероятно, что отец подцепил коронавирус в больнице, так как все лежали в одной палате.
Актер, который сейчас находится в тяжелом состоянии с подтвержденным диагнозом COVID-19, работал 15 марта и 11 марта в спектакле «Кот в сапогах», 18 марта также контактировал с коллективом театра. Его жена говорит, что по меньшей мере 7 актеров театра им. Коласа госпитализированы, большинство из них с пневмонией.
Директор театра Александр Старых поручил администрации театра позвонить всем, кто контактировал с больным актером, и попросить посидеть в карантине две недели, не выходя на улицу.
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Диагноз актера «Свободе» подтвердил его жена, которая также провела 5 дней в Витебской железнодорожной больнице с пневмонией.
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