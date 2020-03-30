В Москве за сутки 212 новых случая COVID-19. Среди зараженных - 17 детей. А наш Минздрав молчит четвертые сутки...









Об этом сообщили в московском оперштабе по борьбе с COVID-19.





Инфекция была впервые зафиксирована во Владимирской и Вологодской областях, Алтайском крае, Марий Эл и Калмыкии. Больше всего новых выявленных случаев в Москве — за сутки в столице было выявлено 212 случаев заражения.





Как сообщает московский оперштаб, большинство заразившихся в столице — граждане в возрасте от 18 до 40 лет, COVID-19 подтвердился и у 17 детей. Все контактировавшие с ними люди уже находятся под наблюдением медиков.





На данный момент случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в 35 регионах страны. Всего в России на утро понедельника зафиксировано 1836 случаев заболевания.









Тем временем официальных данных о ситуации со смертельно опасной болезнью в Беларуси нет уже четвертые сутки. По данным Минздрава на утро пятницы, 27 марта, в Беларуси было 94 заразившихся, из них 62 находились на лечении.





После этого Минздрав никаких сведений не сообщал. Зато постоянно появляется информация о новых случаях и подозрениях на COVID-19 из разных регионов Беларуси.







