МОК определился с новой датой начала Олимпиады

Источник материала: Tut.by

Япония и Международный олимпийский комитет договорились, что Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля 2021 года, сообщил РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.



Фото: Reuters

Напомним, Олимпиаду в Токио 2020 года перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции. Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее их переносили только из-за мировых войн — в 1916, 1940 и 1944 годах.