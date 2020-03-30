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МОК определился с новой датой начала Олимпиады

30.03.2020 15:05 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Япония и Международный олимпийский комитет договорились, что Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля 2021 года, сообщил РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.


Фото: Reuters

Напомним, Олимпиаду в Токио 2020 года перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции. Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее их переносили только из-за мировых войн — в 1916, 1940 и 1944 годах.

 
 
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Япония и Международный олимпийский комитет договорились, что Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля 2021 года, сообщил РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
 
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