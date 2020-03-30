Опустевшие улицы мегаполиса. Один день из жизни Нью-Йорка на карантине

Источник материала: Tut.by

Нью-Йорк на карантине из-за пандемии коронавируса. США занимают первое место по количеству инфицированных — более 140 тысяч человек . Фотограф Иван Кокоулин, который много лет живет в Нью-Йорке, прогулялся по опустевшим улицам мегаполиса, где обычно в это время года кипит жизнь и бесконечно спешат по своим делам сотни горожан.

Жизнь замерла повсюду — от Пятой авеню до Центрального парка. Все магазины, кроме продуктовых, закрыты. Кстати, в продуктовые лавки могут одновременно зайти не больше двух человек. Пусто и по дороге от Бродвея до Таймс-сквер, где обычно в любое время суток полно людей. Сейчас там только патрульные машины и naked cowboy (Голый ковбой) — он должен развлекать туристов, но веселить сейчас некого.

Редкие прохожие — в масках. Люди выходят только за продуктами или сделать фото пустого города. Нью-Йорк начали украшать к Пасхе, но не успели закончить — в парках так и остались стоять цветы в горшках, которые должны были пересадить.















































































