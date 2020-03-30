Владимир Самсонов перечислил 10 000 евро для борьбы с коронавирусом в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Шестикратный чемпион Европы по настольному теннису Владимир Самсонов перечислил 10 000 евро для помощи белорусским медучреждениям на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба БФНТ .



Владимир Самсонов. Фото: ittfworld

Владимир Самсонов - экс первая ракетка мира, трехкратный победитель Кубка мира (1999, 2001, 2009), шестикратный чемпион Европы в различных разрядах, четырехкратный победитель «Евро-Топ 12» (1998, 1999, 2001, 2007), девятикратный победитель европейской Лиги чемпионов, обладатель серебряной медали I Европейских игр в Баку. Капитан и флагоносец белорусской команды на II Европейских играх в Минске.

Напомним, Министерство здравоохранения Республики Беларусь открыло благотворительный счет для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий и содействия охране здоровья населения.

Счет открыт в Республиканском центре организации медицинского реагирования. Поступающие туда средства по согласованию с Минздравом будут распределяться в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения.

Расчетный счет в белорусских рублях: BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190 263 723.