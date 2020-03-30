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В Витебске введены дополнительные меры профилактики коронавируса. В общежитиях запрещены спортивные мероприятия, ограничен доступ в спортивные залы
30.03.2020 16:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Витебский горисполком 27 марта утвердил план дополнительных мер по профилактики коронавируса.
Среди перечня, который насчитывает 21 пункт, есть несколько, которые связаны со спортом. В частности запрещены спортивные мероприятия в общежитиях, а также доступ посторонних лиц в спорткомплексы учебных учреждений.
Также среди мер по профилактике утверждено дистанционное обучение в высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях (однако студенты должны находиться по месту учебы без выезда домой), запрет на проведение мероприятий для детей и рекламных акций в объектах торговли, обеспечение дополнительной дезинфекции в церквях и костелах. В гостиницы заселение гостей происходит на максимальном удалении друг от друга. Дискотеки, ночные клубы, боулинг, кальянные теперь работают до 23.00.
Кроме того, запрещены выставки, ярмарок, презентаций в закрытых помещениях. Однако об остановке футбольного чемпионата Беларуси в плане не сказано. Отметим, что, согласно календарю, «Витебск» в ближайший уик-энд должен принять «Смолевичи».
Все меры будут действовать до отмены с учетом эпидобстановки.
Напомним, ранее сообщалось о ограничении перемещения сотрудников МВД в Витебской области. Позже МВД заявил о том, что данная мера принята во всех областях.
Отметим, что план был опубликован 30 марта.
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В Витебске введены дополнительные меры профилактики коронавируса. В общежитиях запрещены спортивные мероприятия, ограничен доступ в спортивные залы
Витебский горисполком 27 марта утвердил план дополнительных мер по профилактики коронавируса.
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