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В Витебске введены дополнительные меры профилактики коронавируса. В общежитиях запрещены спортивные мероприятия, ограничен доступ в спортивные залы

30.03.2020 16:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Витебский горисполком 27 марта утвердил план дополнительных мер по профилактики коронавируса.

Среди перечня, который насчитывает 21 пункт, есть несколько, которые связаны со спортом. В частности запрещены спортивные мероприятия в общежитиях, а также доступ посторонних лиц в спорткомплексы учебных учреждений.

Также среди мер по профилактике утверждено дистанционное обучение в высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях (однако студенты  должны находиться по месту учебы без выезда домой), запрет на проведение мероприятий для детей и рекламных акций в объектах торговли, обеспечение дополнительной дезинфекции в церквях и костелах. В гостиницы заселение гостей происходит на максимальном удалении друг от друга. Дискотеки, ночные клубы, боулинг, кальянные теперь работают до 23.00.

Кроме того, запрещены выставки, ярмарок, презентаций в закрытых помещениях. Однако об остановке футбольного чемпионата Беларуси в плане не сказано. Отметим, что, согласно календарю, «Витебск» в ближайший уик-энд должен принять «Смолевичи».

Все меры будут действовать до отмены с учетом эпидобстановки.

Напомним, ранее сообщалось о ограничении перемещения сотрудников МВД в Витебской области. Позже МВД заявил о том, что данная мера принята во всех областях.

Отметим, что план был опубликован 30 марта.

 
Теги: Витебск
 
 
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