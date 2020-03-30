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Беларусь просит у МВФ кредит на «преодоление последствий ухудшения глобальной экономической ситуации»
30.03.2020 16:34 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство и Национальный банк Беларуси обсуждают с Международным валютным фондом финансовую поддержку в размере около 900 млн долларов в связи с вызовами, стоящими перед экономикой страны из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса, сообщается в пресс-релизе Нацбанка и правительства.
Речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, который предназначен для оказания странам – членам Фонда финансовой помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренного финансирования.
Ранее МВФ было заявлено о готовности предоставить на эти цели странам со средним уровнем дохода до 40 млрд долларов, учитывая резкое ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно 900 млн долларов.
Как ранее сообщалось,
Она отметила, что Фонд всецело поддерживает исключительные бюджетные меры, которые уже были приняты многими странами для укрепления систем здравоохранения и защиты пострадавших работников и предприятий.
Страны с развитой экономикой в целом обладают большими возможностями для противодействия кризису, тогда как многие страны с формирующимся рынком и страны с низкими доходами сталкиваются со значительными трудностями, констатируют эксперты фонда.
— Они испытывают тяжелые последствия оттока капитала, и принимаемые странами меры для борьбы с эпидемией серьезно скажутся на внутренней экономической активности. С начала кризиса инвесторы уже вывели из стран с формирующимся рынком 83 млрд долларов, — это крупнейший зарегистрированный отток капитала за всю историю. Нас особенно беспокоит положение стран с низкими доходами, находящихся в критической долговой ситуации, — над этой проблемой мы тесно работаем со Всемирным банком, — заявила Георгиева.
МВФ заявил, что увеличивает объем экстренного финансирования — за помощью обратилось почти 80 стран — и тесно взаимодействует с другими финансовыми организациями для принятия действенных согласованных мер.
— Мы находимся в чрезвычайной ситуации. Многие страны уже принимают беспрецедентные меры. Мы в МВФ, в сотрудничестве со всеми нашими государствами-членами, будем действовать столь же решительно. Давайте сплотимся в этих чрезвычайных условиях, чтобы оказать поддержку всем людям во всем мире, — резюмировала глава Фонда.
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Беларусь просит у МВФ кредит на «преодоление последствий ухудшения глобальной экономической ситуации»
Правительство и Национальный банк Беларуси обсуждают с Международным валютным фондом финансовую поддержку в размере около 900 млн долларов в связи с вызовами,...
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