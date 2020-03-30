Беларусь просит у МВФ кредит на «преодоление последствий ухудшения глобальной экономической ситуации»

Источник материала: Tut.by

Правительство и Национальный банк Беларуси обсуждают с Международным валютным фондом финансовую поддержку в размере около 900 млн долларов в связи с вызовами, стоящими перед экономикой страны из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса, сообщается в пресс-релизе Нацбанка и правительства.



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Речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, который предназначен для оказания странам – членам Фонда финансовой помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренного финансирования.

Ранее МВФ было заявлено о готовности предоставить на эти цели странам со средним уровнем дохода до 40 млрд долларов, учитывая резкое ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно 900 млн долларов.

Как ранее сообщалось, МВФ заявил , что пандемия коронавируса вызвала неизмеримые гуманитарные издержки, и всем странам необходимо действовать сообща, чтобы защитить людей и ограничить экономический ущерб. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что прогноз мирового роста на 2020 год отрицателен, с не менее серьезной или еще худшей рецессией, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года . Восстановление Фонд ожидает в 2021 году.

Она отметила, что Фонд всецело поддерживает исключительные бюджетные меры, которые уже были приняты многими странами для укрепления систем здравоохранения и защиты пострадавших работников и предприятий.

Страны с развитой экономикой в целом обладают б о льшими возможностями для противодействия кризису, тогда как многие страны с формирующимся рынком и страны с низкими доходами сталкиваются со значительными трудностями, констатируют эксперты фонда.

— Они испытывают тяжелые последствия оттока капитала, и принимаемые странами меры для борьбы с эпидемией серьезно скажутся на внутренней экономической активности. С начала кризиса инвесторы уже вывели из стран с формирующимся рынком 83 млрд долларов, — это крупнейший зарегистрированный отток капитала за всю историю. Нас особенно беспокоит положение стран с низкими доходами, находящихся в критической долговой ситуации, — над этой проблемой мы тесно работаем со Всемирным банком, — заявила Георгиева.

МВФ заявил, что увеличивает объем экстренного финансирования — за помощью обратилось почти 80 стран — и тесно взаимодействует с другими финансовыми организациями для принятия действенных согласованных мер.

— Мы находимся в чрезвычайной ситуации. Многие страны уже принимают беспрецедентные меры. Мы в МВФ, в сотрудничестве со всеми нашими государствами-членами, будем действовать столь же решительно. Давайте сплотимся в этих чрезвычайных условиях, чтобы оказать поддержку всем людям во всем мире, — резюмировала глава Фонда.