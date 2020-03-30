Из музея в Нидерландах украли картину Ван Гога

Источник материала: Tut.by

Картина Винсента Ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной» была украдена из музея «Сингер Ларен» в Нидерландах, пишет Associated Press.



Картина Винсента Ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной». Изображение: twitter.com/museumtijdschr

В заявлении полиции говорится, что вор или воры разбили стеклянную дверь, чтобы попасть в музей. Сработала сигнализация. Но к тому времени, когда охрана добралась до места, где находилась картина, воры смогли убежать.

Цена работы Ван Гога уточняется.

Это не первая громкая кража в музее, который в настоящее время закрыт из-за коронавируса. В 2007 году воры украли семь скульптур, в том числе бронзового литого «Мыслителя» Огюста Родена.