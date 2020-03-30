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Михаил Захаров: «Любой сбор может закончиться из-за проблемы коронавирусом»
30.03.2020 17:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею продолжает тренироваться в обычном режиме, несмотря на отмену чемпионата мира-2020, который должен был пройти в мае в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По-прежнему подопечные Михаила Захарова работают усечённым составом. В распоряжении хедкоуча 13 хоккеистов. Накануне команду покинул вратарь Андрей Грищенко. А вот Андрей Костицын впервые после долгого перерыва вышел на лёд.
Андрей Костицын, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Планируется, что тренинг-кэмп продлится до конца апреля. Ближайший, не перенесённый турнир, который ждёт нацкоманду – олимпийская квалификация в период с 27 по 30 августа этого года.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею продолжает тренироваться в обычном режиме, несмотря на отмену чемпионата мира-2020, который должен был пройти в мае в...
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