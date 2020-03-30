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Витебский блогер Ольга Журавская оштрафована и задержана: снимала, как берут тесты на коронавирус

30.03.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Октябрьского района Витебска создатель видеоблога «Снимать разрешено» была признана виновной в хулиганстве - за то, что снимала, как проходить тесты на коронавирус и разместила видео в интернете.

Согласно статье 17.1 КоАП, судья Владимир Цариков оштрафовал ее на 30 базовых величин (810 рублей). Заявление в милицию на Ольгу Журавскую было написано доктором, который проводил прием. Блогер объяснила в суде, что привела на анализ сына, который чувствовал себя плохо и в недавнем прошлом контактировал с больным.  И снимала она в первую очередь сына, но с информационными целями, объяснила Радио Рацыя  Елена Янушковская, также витебская блогерша, которая присутствовала на судебном процессе. 

- Согласно показаниям, она привела туда своего мальчишку, и, поскольку у нас нет информации о коронавирусе в стране, она хотела снять, как проходит прием, как проводятся анализы. Чтобы получить информацию, спросить у врача, что к чему, что делать… 

После суда с Ольгой Журавской уже нельзя было связаться. В 12.01 на телеграмме «Витебский чат для жизни» она сообщила, что возле дома ее встретили и задержали.  «Батарея почти разряжена, у меня нет связи», - последнее, что написала блогер. Телефон не доступен. 
 
Теги: Витебск
 
 
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В суде Октябрьского района Витебска создатель видеоблога «Снимать разрешено» была признана виновной в хулиганстве - за то, что снимала, как проходить тесты на...
 
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