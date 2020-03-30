Витебский блогер Ольга Журавская оштрафована и задержана: снимала, как берут тесты на коронавирус

Радио Рацыя Елена Янушковская, также витебская блогерша, которая присутствовала на судебном процессе. Согласно статье 17.1 КоАП, судья Владимир Цариков оштрафовал ее на 30 базовых величин (810 рублей). Заявление в милицию на Ольгу Журавскую было написано доктором, который проводил прием. Блогер объяснила в суде, что привела на анализ сына, который чувствовал себя плохо и в недавнем прошлом контактировал с больным. И снимала она в первую очередь сына, но с информационными целями, объяснилаЕлена Янушковская, также витебская блогерша, которая присутствовала на судебном процессе.





- Согласно показаниям, она привела туда своего мальчишку, и, поскольку у нас нет информации о коронавирусе в стране, она хотела снять, как проходит прием, как проводятся анализы. Чтобы получить информацию, спросить у врача, что к чему, что делать…





После суда с Ольгой Журавской уже нельзя было связаться. В 12.01 на телеграмме «Витебский чат для жизни» она сообщила, что возле дома ее встретили и задержали. «Батарея почти разряжена, у меня нет связи», - последнее, что написала блогер. Телефон не доступен.