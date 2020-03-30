"Скорые весь день забирали людей". Что происходит в Лельчицком районе?

Местные жители рассказывают, что коронавирус — у директора местного сельхозпредприятия. После того, как мужчину изолировали, стали приезжать за теми, кто контактировал с ним.





Вчера скорые весь день ездили и забирали людей: родных, коллег и даже из райисполкома кого-то. А потом целый автобус людей увезли на Гомель. И сегодня еще забирают. Если так пойдет и дальше, то пол-Лельчиц изолируют, — говорит житель агрогородка Алексей. : родных, коллег и даже из райисполкома кого-то., — говорит житель агрогородка Алексей.





Лельчицы — это глубинка белорусского Полесья, город на юге Беларуси, практически на самой границе с Украиной. Местные недоумевают: ну откуда у них коронавирус? Люди уверяют: мужчина никуда не выезжал.





— Сейчас посевная, никуда он не мог уезжать, он очень ответственный человек и не оставил бы свой колхоз в такое время, — рассуждают люди.





TUT.BY , два теста на коронавирус у мужчины оказались положительными, сейчас врачи ждут результатов третьего контрольного теста. Позже COVID-19 у больного подтвердили официально. По информации, два теста на коронавирус у мужчины оказались положительными, сейчас врачи ждут результатов третьего контрольного теста. Позже COVID-19 у больного подтвердили официально.





В сельсовете отказались комментировать ситуацию в агрогородке.





В местной больнице за комментарием отправили в Минздрав.





Получить оперативный комментарий в Минздраве журналисты не смогли.





Как ранее сообщал местный райисполком, в Лельчицах проводится эпидрасследование. Пациент госпитализирован в Гомельскую инфекционную больницу, его контакты также найдены и находятся на медицинском обследовании.





Напомним, 23 марта в Минздраве подтвердили информацию о выявленном случае COVID-19 в Житковичах. До этого женщина неделю была на больничном с диагнозом ОРВИ и пила антибиотики, но лучше ей не становилось.









В субботу, 21 марта, женщина снова пришла в житковичскую поликлинику к терапевту. После консультации вышла из кабинета — и упала в обморок. На скорой ее доставили в реанимацию и диагностировали двустороннее воспаление легких.





У нее был взят мазок на COVID-19 — он дал положительный результат. Однако 25 марта оказалось, что «проведенный ряд тестов не подтвердил наличие COVID-19 у пациентки из Житковичей».



