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"Скорые весь день забирали людей". Что происходит в Лельчицком районе?
30.03.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
У 50-летнего жителя агрогородка, что в трех километрах от Лельчиц, обнаружили COVID-19. До этого у него диагностировали пневмонию. Сейчас мужчина находится в инфекционной больнице в Гомеле. Известно, что за границей он в последнее время не был. Местные недоумевают: откуда у нас коронавирус?
Местные жители рассказывают, что коронавирус — у директора местного сельхозпредприятия. После того, как мужчину изолировали, стали приезжать за теми, кто контактировал с ним.
— Вчера скорые весь день ездили и забирали людей: родных, коллег и даже из райисполкома кого-то. А потом целый автобус людей увезли на Гомель. И сегодня еще забирают. Если так пойдет и дальше, то пол-Лельчиц изолируют, — говорит житель агрогородка Алексей.
Лельчицы — это глубинка белорусского Полесья, город на юге Беларуси, практически на самой границе с Украиной. Местные недоумевают: ну откуда у них коронавирус? Люди уверяют: мужчина никуда не выезжал.
— Сейчас посевная, никуда он не мог уезжать, он очень ответственный человек и не оставил бы свой колхоз в такое время, — рассуждают люди.
По информации
В сельсовете отказались комментировать ситуацию в агрогородке.
В местной больнице за комментарием отправили в Минздрав.
Получить оперативный комментарий в Минздраве журналисты не смогли.
Как ранее сообщал местный райисполком, в Лельчицах проводится эпидрасследование. Пациент госпитализирован в Гомельскую инфекционную больницу, его контакты также найдены и находятся на медицинском обследовании.
Напомним, 23 марта в Минздраве подтвердили информацию о выявленном случае COVID-19 в Житковичах. До этого женщина неделю была на больничном с диагнозом ОРВИ и пила антибиотики, но лучше ей не становилось.
В субботу, 21 марта, женщина снова пришла в житковичскую поликлинику к терапевту. После консультации вышла из кабинета — и упала в обморок. На скорой ее доставили в реанимацию и диагностировали двустороннее воспаление легких.
У нее был взят мазок на COVID-19 — он дал положительный результат. Однако 25 марта оказалось, что «проведенный ряд тестов не подтвердил наличие COVID-19 у пациентки из Житковичей».
Напомним, по последним данным,
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У 50-летнего жителя агрогородка, что в трех километрах от Лельчиц, обнаружили COVID-19. До этого у него диагностировали пневмонию. Сейчас мужчина находится в...
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