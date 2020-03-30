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В Беларуси выздоровели 144 пациента с коронавирусом
30.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси за минувшие сутки с подозрением на коронавирус госпитализировали 110 человек. 144 уже выписаны из больниц. В том числе те, кто ранее контактировал с носителями инфекции.
Несколько десятков уже дома, другие готовятся покинуть больницы в ближайшее время. Минздрав Беларуси предпринимает меры для нераспространения вируса. В стране уже провели свыше 30 тысяч тестов.
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Несколько десятков уже дома, другие готовятся покинуть больницы в ближайшее время.
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