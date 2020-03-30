В Беларуси выздоровели 144 пациента с коронавирусом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси за минувшие сутки с подозрением на коронавирус госпитализировали 110 человек. 144 уже выписаны из больниц. В том числе те, кто ранее контактировал с носителями инфекции.

Несколько десятков уже дома, другие готовятся покинуть больницы в ближайшее время. Минздрав Беларуси предпринимает меры для нераспространения вируса. В стране уже провели свыше 30 тысяч тестов.