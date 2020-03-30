ЕС выделит странам «Восточного партнерства» 140 млн евро на борьбу с коронавирусом

Европейская комиссия поддержит страны «Восточного партнерства» и выделит 140 миллионов евро на самые неотложные нужды Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Об этом сообщает пресс-служба высшего органа исполнительной власти ЕС.





mlyn.by Еще 700 млн Еврокомиссия выделит этим шести странам, чтобы помочь смягчить социально-экономические последствия кризиса из-за коронавируса, пишет





«Это очень трудные времена не только для ЕС, но и для наших стран-партнеров. Мы делаем все возможное, чтобы смягчить влияние вспышки коронавируса на жизнь людей. Мы отвечаем как на насущные потребности систем здравоохранения, так и на более долгосрочные потребности наиболее уязвимых групп общества, малых и средних предприятий, которые являются основой экономики в шести странах», — прокомментировал решение комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.









В список мер, на которые будут выделены деньги, вошли поставки медицинских приборов и личного оборудования — вентиляторов, лабораторных комплектов, масок, защитных очков, халатов и защитных костюмов.





— Европейская комиссия сотрудничает с ВОЗ и выделит 30 миллионов евро на то, чтобы эти необходимые материалы были совместно закуплены и эффективно распределены между системами здравоохранения шести стран в ближайшие недели. Кроме того, эти средства пойдут на обучение персонала учреждений здравоохранения и проведение мероприятий по повышению осведомленности среди населения в целом, — отмечают в Еврокомиссии.



