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Из-за карантина белорусские дальнобои несколько месяцев стоят на афгано-узбекской границе

30.03.2020 19:22 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«В фурах перезимовали и дождались весны», — рассказывают AUTO.TUT.BY белорусские дальнобойщики, которые из ограничения по коронавирусу на несколько месяцев застряли на грузовиках на афгано-узбекской границе. Пропускать водителей отказываются узбекские пограничники, сигналы водителей о помощи к белорусским и узбекским госорганам пока остаются без удовлетворения.

Сообщения от дальнобойщиков о том, что они из-за карантина застряли на границе между странами AUTO.TUT.BY приходят постоянно. Одни водители не могли транзитом проехать через Венгрию, другие - застряли на границе Казахстана, Россию. Однако, чем больше времени проходит с момента введения ограничений — тем меньше поступает таких сигналов: государства договориваются о том, как дальнобойщикам перевозить грузы в таких непростых условиях. Но, как оказалось, не всем удалось выйти из ситуации. Например, девять белорусов на фурах сейчас стоят на границе Афганистана с Узбекистаном: узбекские пограничники не впускают грузовики проехать через свою территорию из-за карантина.

— Стоим в афганском Хайратоне на границе, всего десять машин с разными номерами — белорусские, литовские и российские. Но управляют ими белорусы. Самый «свежий» грузовик приехал около месяца назад, есть парни, которые были здесь в Новый год. А вчера приехали две казахские фуры — их тоже не впускают узбеки, — рассказал Иван, один из дальнобойщиков.

Водитель уверяет, что узбекской стороне местные власти дали распоряжение: не пускать чужих в страну. При этом узбекские фуры ездят туда-сюда.

— Мы сами и руководство наших фирм барабанили по всем телефонам: никто решить вопрос не может. Афганцы, кстати, просили узбеков нас пропустить, даже приносили стол на нейтральную сторону — для переговоров, но с той стороны даже никто не вышел. Узбекский полковник сказал нам: «Пропущу, когда мне дадут команду». Ему все равно, что ограничения на передвижения через границу не касаются грузоперевозчиков.

16 марта БАМАП получила информацию от узбекской ассоциации AIRCUZ, о том, что в Узбекистане принимаются официальные меры против распространения COVID-19. Сообщалось, что ограничения не касаются международных автомобильных перевозок грузов.

Белорусы вынуждены жить в кабинах своих грузовиков, моются водой из Амударьи, за продуктами и питьевой водой ходят в деревню.

— Нам действительно очень тяжело жить в таких условиях, температура воздуха днем здесь 26−29 градусов, жрет мошкара. Когда нас пустят мы не знаем, у узбеков ограничения до 1 мая, но возможно их продлят и тогда мы здесь останемся еще дольше…

Сегодня же пришла новость о том, что на границе Казахстана умер водитель из Беларуси. Уже около 10 дней фуры не могут пересечь рубеж из-за закрытия КПП туркменской стороной. Водители жалуются, что у них нет воды, на исходе продукты

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Теги: Новости
 
 
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Белорусские дальнобойщики на несколько месяцев застряли на грузовиках на афгано-узбекской границе.
 
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