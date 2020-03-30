В Британии 20 тысяч врачей на пенсии вернулись к работе для борьбы с коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что 20 тыс. британских врачей и медсестер, находившихся на пенсии, вернулись к работе, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в распространенном в понедельник видеоролике заявил глава правительства, который сам находится на самоизоляции после того, как у него подтвердилась болезнь, вызываемая новым коронавирусом.



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«20 тыс. сотрудников национальной системы здравоохранения возвращаются в строй — врачи и медсестры, и это замечательная вещь», — сказал Джонсон.

Он не согласился с высказываниям бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер (возглавляла правительство с 1979 по 1990 год), которая однажды заявила, что «такой вещи, как общество, не существует». «Мы сделаем это, мы сделаем это вместе. Я думаю, что одно это коронавирус уже доказал: такая вещь, как общество, существует», — сказал премьер, призвав людей продолжать оставаться дома и таким способом уменьшать вероятность того, что они заболеют или инфицируют других, что, в свою очередь, снизит нагрузку на больницы.

По последним данным, обнародованным 28 марта, в Соединенном Королевстве было подтверждено почти 20 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, 1228 человек умерли. Помимо Джонсона, коронавирусная инфекция была подтверждена у главы Минздрава Мэтта Хэнкока, наследного принца Уэльского Чарльза. На самоизоляцию ушел и британский министр по делам Шотландии Алистер Джек.

23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин . Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Правительственные эксперты ожидают, что пик заболеваемости будет достигнут через две-три недели, однако жесткие ограничения рекомендуется сохранить до начала июня.