«У нас тут пневмония на пневмонии». Репортаж из деревни между Слуцком и Копылем, где выявили коронавирус

Источник материала: Слуцк Город



Сферопанорама деревни Новые Докторовичи Копыльского района. Покрутите камеру пальцем или курсором мыши

Тревожные новости приходят из Копыльского района, в частности - из деревень Докторовичи, Новые Докторовичи и Углы. Минская санстанция проверила состояние местных жителей, нескольких госпитализировали с подозрением на коронавирус. Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент SlutskGorod отправился в центр событий.

При въезде в населённый пункт мы встретили двух журналистов столичного издания, в центре деревни - оператора и репортёра телеканала. Как оказалось, корреспонденты минимум ещё одного СМИ было здесь до нас.

Местные жители вряд ли думали, что их жизнь может так измениться за выходные. Для «живой» крупной деревни улицы здесь совсем безлюдные. Многие из тех, кого нам всё же удалось встретить, ходят в самодельных масках и неохотно общаются с прессой.





Первым делом нам удаётся поговорить с мужчиной в марлевой маске на велосипеде. Он сначала отнекивается и говорит, что ничего не знает, а затем коротко отвечает:

— Восемь человек из нашей деревни в больнице лежат.

Затем подходим к пожилой женщине, которая работает у себя во дворе. Она просит её не снимать и говорит, что медики накануне зашли буквально в каждый дом, проверили всех и строго рекомендовали никуда не выходить. А теперь проверяют мазки учащихся и работников местной школы.

— А в магазин, если надо, мой [супруг - ред.] ходит, — говорит женщина.

К слову, продовольственный магазин «Белкоопсоюза» работает как обычно. Разве что - продавщица в медицинской маске и почти нет посетителей. Женщина просит не снимать её, но соглашается пообщаться.

— У нас в деревне пневмония на пневмонии... Говорят, 15 человек лежали в больнице с пневмонией, их выписали. Вчера только утром позвонили из сельского совета и сказали, что коронавирус подтвердился у одного человека. А когда завезли всех в Минск - так уже говорят, что у многих коронавирус.

Магазин наш работает, как начальство сказало, в обычном режиме. В Копыле всё спокойно, только что созванивались с одной заведующей, та сказала: у нас полный магазин людей. А у нас людей нет совсем. Заходят и сразу выскакивают, потому что обстановка очень напряжённая. Вчера у всех мазки взяли, температуру измеряли - в каждый дом зашли, к каждой бабушке, санстанция из Минска проверяла.

Продавец добавляет, что многие пенсионеры не понимают серьезность ситуации и постоянно выходят на улицу и в магазин:

— Мужик один тут женщине лет 60-ти говорит: проезжаю мимо и вижу, что вы уже пятый раз за день пришли в магазин, на нашу деревню наложен карантин, хотя бы раз в два дня приходили! Ведь всем дали телефоны - МЧС, милиция, соцслужба - по любому звонку привезут вам хоть 100 грамм колбасы. Она его прямо тут при всех матом обложила и ответила: я поеду в Слуцк в магазин, если мне сюда нельзя ходить.

Кажется, что некоторые специально только и ходят, чтобы расплодить эту заразу. А сегодня женщина 95-ти лет пришла, спрашиваю: на зачем ты пришла, бабуля, ты же вчера была. А у неё ответ короткий: мне всё-равно, я здоровая.

Ещё двоих мужчин SlutskGorod-у и журналистам «Белсата» удалось остановить у сельского магазина. Один из них сообщил, что только пришёл с работы и ничего не знает, другой - кратко подтвердил, что медики проверили всех жителей деревни и сказали остерегаться коронавируса.





Наконец, мы встретили председателя Докторовичского сельсовета Михаила Волуевича. Он также отказался говорить на камеру и посоветовал обратиться в Минздрав, но прокомментировал ситуацию в рамках своей компетенции:

— Мы работаем в штатном режиме, всё открыто, можете и вы при желании в сельский совет зайти. Ну представьте, 1000 голов скота, их же кому-то кормить-поить надо. В сельсовете, как обычно, ведём приём граждан, люди приезжают - кому-то справка, кому-то прописка. А медики, возможно, просто страхуются, проверяют людей, пневмония у них или простое ОРЗ - тут я вам ничего сказать не могу. Буквально минут 10 назад беседовал с заведующей местным ФАПом, та говорит: остановка у нас как обычно, заболеваемость людей в норме.

В Копыльском районном центре гигиены и эпидемиологии подтвердили информацию, что жителей деревень Доктровичского сельсовета доставляли в Копыльскую ЦРБ, а оттуда перевели в Минск. О результатах обследования на коронавирус медики не сообщили, поскольку это «внутренняя информация» и врачебная тайна. Вместе с тем в центре гигиены заверили, что ситуация с заболеваемостью локальная и не грозит жителям непосредственно города Копыля.

«Наша Нива» со ссылкой на местных жителей писала , что первой с подозрением на коронавирус забрали местную жительницу, которая работает уборщицей в сельской школе и контактировала с педагогами - якобы к ней приезжал сын-дальнобойщик. Кроме этого сообщается о ещё одной госпитализированной учительнице.

Официально подтвердить или опровергнуть эту информацию на момент публикации SG не удалось.

сообщалось о временном прекращении занятий в Копыльском государственном колледже и приостановке медицинских обследований в Копыльской ЦРБ. Ранеео временном прекращении занятий в Копыльском государственном колледже и приостановке медицинских обследований в Копыльской ЦРБ.

выросло с 94 до 152. За выходные число подтверждённых фактов коронавирусас 94 до 152.

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Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by