Защитник «Немана» Васильев: «Есть игроки, которые категорически против продолжения чемпионата. У меня не такая жесткая позиция, но мне некомфортно играть в таких условиях»

Источник материала: Tribuna.com

Российский защитник «Немана» Андрей Васильев поделился мнением о том, стоит ли продолжать чемпионат Беларуси.

О возросшем интересе к белорусскому чемпионату

Это очень хорошо чувствуется. Получается, что смотреть больше нечего. Знаю, что права на трансляцию купили в России, Украине, Сербии. Даже New York Times написал про наш турнир. И это понятно. Жить совсем без спорта трудно.

Есть ли паника в Беларуси из-за коронавируса

Родители рассказывали мне о том, что люди в Петербурге сходят с ума, скупают гречку, туалетную бумагу. Владимир Владимирович выступал же, говорил, что нет проблем с поставками. В Белоруссии в этом плане как-то помягче. В магазинах ажиотажа нет. Пару раз только видел в магазинах людей с тележками, полными продуктов.

О коронавирусе

На самом деле, это очень страшная вещь, потому что умирают люди. В такой ситуации нужно держаться, выполнять требования, которые выдвигает государство. Надеюсь, что в ближайшем будущем уже все это закончится, и мы спокойно сможем жить дальше. В то же время есть один большой плюс в нынешней ситуации. Как мне жена сказала, почти во всех горячих точках на Земле перестали воевать, потому что люди борются против самой большой угрозы — вымирания человеческого вида. В той же Италии в день умирает по 800–900 человек. Это просто ужас.

О мерах предосторожности в Беларуси

По крайней мере у нас в городе и в команде я не видел, чтобы людям массово измеряли температуру. Симптомы же и так видны. Это как ОРВИ. У нас пока все здоровы. Знаю, что приехавших из-за границы проверяют. Если есть подозрения — сажают на карантин. Но у нас не было заграничных сборов. Мы всегда были в Белоруссии. Поэтому у нас все нормально пока что.

Нужно ли продолжать чемпионат

Лично мое мнение такое. Если во всем мире уже приостановили все спортивные турниры, нужно трижды подумать, стоит ли нам продолжать играть. Ведь можно сделать хуже. Понимаю, что в АБФФ есть ответственные люди, которые принимают подобные решения, но УЕФА же рекомендовал приостановить все чемпионаты. Мое мнение, что нам тоже следует задуматься об этом. Здесь есть игроки, которые категорически против продолжения чемпионата. У меня не такая жесткая позиция, но мне некомфортно играть в таких условиях. Тем более что у нас только первый тур прошел, и мы менее болезненно перенесем приостановку, чем другие чемпионаты, где идет уже завершающая стадия.