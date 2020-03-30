Владислав Иноземцев: Путин будет стремиться ввести чрезвычайные меры надолго

Алины Ковшик, Белсат , с российским экономистом, руководителем Центра исследований постиндустриального общества Владиславом Иноземцевым. Только за последний месяц российский рубль потерял более 20%. Перед каким выбором станетруководитель России и как это повлияет на интеграцию с Беларусью? Интервьюс российским экономистом, руководителем Центра исследований постиндустриального общества





- Как на Россию повлияет глобальный мировой кризис?





- Он повлияет на нее серьезно, потому что Россия оказалась под двойным ударом. Вы уже отметили падение цен на нефть и распространение эпидемии. В отличие от западных стран, которые борются только с пандемией коронавируса, в России больше проблем: нефть, низкое качество управления и плохая история борьбы с кризисом. В прошлый раз в 2008-2009 годах Россия показала худший результат среди стран Большой двадцатки по итогам того кризиса





- Сможет ли Кремль и дальше финансировать политические, геополитические амбиции Владимира Путина? Мы на пороге финансового кризиса. Повлияет ли онна интеграционные процессы, в которые Кремль все больше втягивает Беларусь?





- На первый вопрос у меня нет ответа, потому что никто не знает, какой может быть реакцияПутина на серьезные неудачи, которые начинают преследовать его в этом году. Будет ли онболее сговорчивым или более агрессивным? Нет никаких сигналов, чтобы дать ответ на этот вопрос. Что касается Беларуси. С одной стороны это отчасти выгодно белорусской стороне, потому что в России появились собственные проблемы, которые будут отвлекать от интеграционных планов. Помимо этого, тот спор о ценах на нефть, который был актуален еще два месяца назад, сегодня никому не интересен. Те цены, вокруг которых шел торг – давно история. Беларусь будет получать более дешевое российское сырье без проблем, так понимаю. В перспективе, когда первая волна кризиса пройдет, мы получим другую Россию, которая будет жить в условиях низких цен на нефть, которая будет менее лояльна к Путину.





Экономические достижения, о которых он постоянно говорит, закончатся. Дальше будет развилка. Либо Путин будет стремиться ввести чрезвычайные меры: военное положение или чрезвычайную ситуацию, продлевать их надолго.





У меня вышла статья о том, что Россия в результате кризиса может стать Египтом после 1981 года,когда ввели чрезвычайное положение, которое действовало 30 лет. Еще возможны изменения в позитивную сторону, но я бы их не ждал.





- 18 марта впервые за долгое время, практически со Средневековья, Россия закрыла границу с Беларусью. Александр Лукашенко на этот шаг со стороны российских коллег отреагировал нервно. Как повлияет закрытие границы на экономические отношения между Россией и Беларусью? Мы понимаем, что товары и услуги, на которых зарабатывали Минск и Москва, теперь в более тяжелом положении.





- К этому надо относиться спокойно, потому что перемещение людей через границу Беларуси и России – это риск для обеих стран. Нет ничего страшного в закрытии границы для пограничного перехода, для перемещения людей. Что касается торговли, то основным





условием и основным ресурсом Беларуси, который позволял достаточно благополучно существовать режиму Лукашенко, была российская нефть. В этом случае никто не будет серьезно препятствовать продолжению ее поставок. Что касается экспорта, импорта, то закрываются границы в Европе, но экспортные операции продолжаются. То же происходитв Америке. Они давно закрыли перелеты в Китай, в Европу, но товары из Китая продолжают поступать, европейские товары тоже присутствуют на прилавках магазинов. Не нужно устраивать истерик из-за того, что границы закрыты. Может будут проблемы с белорусскими работниками; белорусами, которые живут в России; россиянами, которые частично живут в Беларуси. Все-таки это не самая важная проблема, и она не растянется на месяц, так понимаю.









- Какие меры государства могли бы предпринять, чтобы смягчить последствия пандемии, этого глобального кризиса?





- Мы всё видим на примере Америки и Германии. Это массированная поддержка потребительского спроса. Так делают американцы: увеличивают пособие по безработице, раздают относительно малообеспеченным гражданам денежные чеки по тысяче долларов; массированно кредитуют предприятия, которые подверглись удару эпидемии; поддерживают авиакомпании; поддерживают крупных производителей. В Германии более развернутая программа бюджетной помощи – приблизительно 500 млрд евро на ближайшие 3-4 месяца.





Проблема в том, что в отличие от западных стран Европейского Союза или Соединенных Штатов, где основная масса помощи приходит через кредиты центральных банков правительству и крупным компаниям через банковскую систему, в России Путин боится идти по такому пути. Он считает, что кредитование центральным банком властей – это инфляционный процесс. Мы это якобы проходили в 90-е годы, тогда это действительно было так. Просто крупные страны давно научились использовать центральный банки для впрыскивания денег в экономику, а Россия живет по рецептам 70-ых годов и накапливает резервы, которые сейчас все равно боится тратить. Если взять чисто цифры, то на снижении цен на нефть и недополучении налогов из-за это, Россия потеряет приблизительно 40% резервного фонда. На массированную поддержку отраслям потребуется еще как минимум 30%. Есть перспектива, что к следующему году резервы кончатся.





Путин боится такого сценария, поэтому тратить их не будет. Возможно, как и в 2008 году, глубина экономического кризиса в России будет намного больше, чем в США и Европе.



