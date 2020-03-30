ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Владислав Иноземцев: Путин будет стремиться ввести чрезвычайные меры надолго

30.03.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экономические достижения, о которых Владимир Путин постоянно говорит, закончатся. Если к пандемии добавить войну цен на мировом рынке нефти между Россией и Саудовской Аравией, то перспективы совсем нерадостные.

Владислав Иноземцев: Путин будет стремиться ввести чрезвычайные меры надолго
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Только за последний месяц российский рубль потерял более 20%. Перед каким выбором станетруководитель России и как это повлияет на интеграцию с Беларусью? Интервью Алины Ковшик, Белсат, с российским экономистом, руководителем Центра исследований постиндустриального общества Владиславом Иноземцевым.

- Как на Россию повлияет глобальный мировой кризис?

- Он повлияет на нее серьезно, потому что Россия оказалась под двойным ударом. Вы уже отметили падение цен на нефть и распространение эпидемии. В отличие от западных стран, которые борются только с пандемией коронавируса, в России больше проблем: нефть, низкое качество управления и плохая история борьбы с кризисом. В прошлый раз в 2008-2009 годах Россия показала худший результат среди стран Большой двадцатки по итогам того кризиса

- Сможет ли Кремль и дальше финансировать политические, геополитические амбиции Владимира Путина? Мы на пороге финансового кризиса. Повлияет ли онна интеграционные процессы, в которые Кремль все больше втягивает Беларусь?

- На первый вопрос у меня нет ответа, потому что никто не знает, какой может быть реакцияПутина на серьезные неудачи, которые начинают преследовать его в этом году. Будет ли онболее сговорчивым или более агрессивным? Нет никаких сигналов, чтобы дать ответ на этот вопрос. Что касается Беларуси. С одной стороны это отчасти выгодно белорусской стороне, потому что в России появились собственные проблемы, которые будут отвлекать от интеграционных планов. Помимо этого, тот спор о ценах на нефть, который был актуален еще два месяца назад, сегодня никому не интересен. Те цены, вокруг которых шел торг – давно история. Беларусь будет получать более дешевое российское сырье без проблем, так понимаю. В перспективе, когда первая волна кризиса пройдет, мы получим другую Россию, которая будет жить в условиях низких цен на нефть, которая будет менее лояльна к Путину.

Экономические достижения, о которых он постоянно говорит, закончатся. Дальше будет развилка. Либо Путин будет стремиться ввести чрезвычайные меры: военное положение или чрезвычайную ситуацию, продлевать их надолго.

У меня вышла статья о том, что Россия в результате кризиса может стать Египтом после 1981 года,когда ввели чрезвычайное положение, которое действовало 30 лет. Еще возможны изменения в позитивную сторону, но я бы их не ждал.

- 18 марта впервые за долгое время, практически со Средневековья, Россия закрыла границу с Беларусью. Александр Лукашенко на этот шаг со стороны российских коллег отреагировал нервно. Как повлияет закрытие границы на экономические отношения между Россией и Беларусью? Мы понимаем, что товары и услуги, на которых зарабатывали Минск и Москва, теперь в более тяжелом положении.

- К этому надо относиться спокойно, потому что перемещение людей через границу Беларуси и России – это риск для обеих стран. Нет ничего страшного в закрытии границы для пограничного перехода, для перемещения людей. Что касается торговли, то основным

условием и основным ресурсом Беларуси, который позволял достаточно благополучно существовать режиму Лукашенко, была российская нефть. В этом случае никто не будет серьезно препятствовать продолжению ее поставок. Что касается экспорта, импорта, то закрываются границы в Европе, но экспортные операции продолжаются. То же происходитв Америке. Они давно закрыли перелеты в Китай, в Европу, но товары из Китая продолжают поступать, европейские товары тоже присутствуют на прилавках магазинов. Не нужно устраивать истерик из-за того, что границы закрыты. Может будут проблемы с белорусскими работниками; белорусами, которые живут в России; россиянами, которые частично живут в Беларуси. Все-таки это не самая важная проблема, и она не растянется на месяц, так понимаю.


- Какие меры государства могли бы предпринять, чтобы смягчить последствия пандемии, этого глобального кризиса?

- Мы всё видим на примере Америки и Германии. Это массированная поддержка потребительского спроса. Так делают американцы: увеличивают пособие по безработице, раздают относительно малообеспеченным гражданам денежные чеки по тысяче долларов; массированно кредитуют предприятия, которые подверглись удару эпидемии; поддерживают авиакомпании; поддерживают крупных производителей. В Германии более развернутая программа бюджетной помощи – приблизительно 500 млрд евро на ближайшие 3-4 месяца.

Проблема в том, что в отличие от западных стран Европейского Союза или Соединенных Штатов, где основная масса помощи приходит через кредиты центральных банков правительству и крупным компаниям через банковскую систему, в России Путин боится идти по такому пути. Он считает, что кредитование центральным банком властей – это инфляционный процесс. Мы это якобы проходили в 90-е годы, тогда это действительно было так. Просто крупные страны давно научились использовать центральный банки для впрыскивания денег в экономику, а Россия живет по рецептам 70-ых годов и накапливает резервы, которые сейчас все равно боится тратить. Если взять чисто цифры, то на снижении цен на нефть и недополучении налогов из-за это, Россия потеряет приблизительно 40% резервного фонда. На массированную поддержку отраслям потребуется еще как минимум 30%. Есть перспектива, что к следующему году резервы кончатся.

Путин боится такого сценария, поэтому тратить их не будет. Возможно, как и в 2008 году, глубина экономического кризиса в России будет намного больше, чем в США и Европе.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономические достижения, о которых Владимир Путин постоянно говорит, закончатся. Если к пандемии добавить войну цен на мировом рынке нефти между Россией и...
 
Новости дня
Новости
 
«У нас тут пневмония на пневмонии». Репортаж из деревни между Слуцком и Копылем, где выявили коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика