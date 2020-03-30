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Минздрав: Пациентов с коронавирусом госпитализируют в первые часы после подтверждения диагноза

30.03.2020 20:40 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав: Пациентов с коронавирусом госпитализируют в первые часы после подтверждения диагноза

Пациенты с COVID-19 госпитализируются в первые часы после получения положительного результата теста, об этом пишет  БЕЛТА со ссылкой на заместителя главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирину Глинскую.

Как рассказала Глинская, после подтверждения диагноза COVID-19, пациент и его ближайшие контакты первого уровня в течение нескольких часов изолируются и госпитализируются, что способствует оперативной локализации очага инфекции.

После получения положительного теста (независимо от времени суток) к пациенту максимально оперативно выезжает бригада медиков, которая транспортирует человека в инфекционную или другую перепрофилированную больницу. 


После госпитализации специалисты проводят эпидемиологическое расследование, в ходе которого выясняется симптоматика и устанавливается период с которого человек мог начать распространять инфекцию. С начальной точки обозначенного периода специалисты начинают выяснять, с кем и как долго мог общаться госпитализированный.  


Все люди, которых озвучил пациент, делятся на контакты первого или второго уровня, в зависимости от продолжительности общения. Людей, с которыми госпитализированный находился в наиболее тесных контактах, тут же изолируются в специализированные учреждения здравоохранения. 

К контактам второго уровня относятся люди, которые работали с инфицированным в одном здании, но не контактировали с ним (не общались и не здоровались). Не смотря на то, что у таких людей вероятность заразиться значительно ниже, за ними в любом случае будет установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней — с ними регулярно будет общаться врач, опрашивать, осматривать и измерять температуру. Также таким людям рекомендуют в течение двух недель сократить контакты с людьми, не использовать общественный транспорт, а в случае ухудшения самочувствия тут же обратиться в скорую помощь для госпитализации. 


Параллельно с госпитализацией пациента с COVID-19 проводятся дезинфекционные мероприятия во всех местах, где находился инфицированный (место жительства, учебы, работы). 

Глинская также отметила, что медработники принимают максимальные меры по защите себя и окружающих во время работы — выезжающие бригады оснащены специальной экипировкой, а пациента госпитализируется в биобоксе.

Замглавврача подытожила, что поскольку специфических вакцин от COVID-19 на сегодня нет, у специалистов есть возможность подействовать только на два этих звена: выявление источника инфекции и круга его контактов, а также разрыв механизма ее передачи (дезинфекция). 

Фото: БЕЛТА

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Пациенты с COVID-19 госпитализируются в первые часы после получения положительного результата теста, об этом пишет  БЕЛТА со ссылкой на заместителя главного врача...
 
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